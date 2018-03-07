Оперный певец в Китае исполнил партию, несмотря на вцепившуюся в него собаку: видео

Звездой оперного шоу в Китае стала собака, которой, судя по всему, представление не понравилось.

307 Китай

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театр

Бордер-колли выскочила на сцену в середине партии и вцепилась в одежду одного из артистов.



Появление нового персонажа вызвало море восторга — смеялись и в зале, и за кулисами. А вот актер, на котором повисла собака, смог сохранить невозмутимость. Сцену он доиграл до конца.