Экс-сенатору Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему члену Совета Федерации от
Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву.
Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, экс-чиновник обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает ТАСС.
В ближайшее время суд решит вопрос об аресте Дерева.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании экс-сенатора. По данным источников, Дерев был задержан по подозрению в необоснованном возврате НДС подконтрольной ему фирмой.
Вячеслав Дерев являлся членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии в 2011–2016 гг. Ранее он возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“» и был депутатом Народного собрания КЧР.
В ближайшее время суд решит вопрос об аресте Дерева.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании экс-сенатора. По данным источников, Дерев был задержан по подозрению в необоснованном возврате НДС подконтрольной ему фирмой.
Вячеслав Дерев являлся членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии в 2011–2016 гг. Ранее он возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“» и был депутатом Народного собрания КЧР.
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