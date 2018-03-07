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    Экс-сенатору Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве

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    Экс-сенатору Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве

    <nobr>Экс-сенатору</nobr> Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве

    Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву.

    Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, экс-чиновник обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает ТАСС.

    В ближайшее время суд решит вопрос об аресте Дерева.

    Ранее в СМИ появилась информация о задержании экс-сенатора. По данным источников, Дерев был задержан по подозрению в необоснованном возврате НДС подконтрольной ему фирмой.

    Вячеслав Дерев являлся членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии в 2011–2016 гг. Ранее он возглавлял ООО «Холдинг „Меркурий-Агро“» и был депутатом Народного собрания КЧР.

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