В Петербурге неизвестные обстреляли из пневматики первый частный трамвай

В первый день работы на маршруте современный низкопольный состав повредили хулиганы.
Сегодня первый частный трамвай Петербурга с опозданием, но начал перевозить первых пассажиров. Семь зеленых «Чижиков» запустили по маршруту №8 от Ладожского вокзала.
Правда, в первый же день курсирования двухсторонний и трехсекционный «зверь», видимо, так напугал некоторых жителей Красногвардейского района, что один из составов обстреляли (предположительно, из пневматики) в районе проспекта Наставников. Лопнули два стекла, к счастью, обошлось без пострадавших.
В пресс-службе Транспортной концессионной компании информацию о стрельбе как не подтвердили, так и не опровергли. Причины инцидента выясняются.
Современный «Чижик» — это первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией. Сроки запуска составов неоднократно переносили, но в дальнейшем плавные бесшумные «Чижики» запустят сразу по четырем маршрутам. Для этого закупят еще более 20 вагонов.
А на уже работающих трамваях до конца месяца проезд будет бесплатным. А затем сравняется со стоимостью билета в общественном транспорте.
Правда, в первый же день курсирования двухсторонний и трехсекционный «зверь», видимо, так напугал некоторых жителей Красногвардейского района, что один из составов обстреляли (предположительно, из пневматики) в районе проспекта Наставников. Лопнули два стекла, к счастью, обошлось без пострадавших.
В пресс-службе Транспортной концессионной компании информацию о стрельбе как не подтвердили, так и не опровергли. Причины инцидента выясняются.
Современный «Чижик» — это первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией. Сроки запуска составов неоднократно переносили, но в дальнейшем плавные бесшумные «Чижики» запустят сразу по четырем маршрутам. Для этого закупят еще более 20 вагонов.
А на уже работающих трамваях до конца месяца проезд будет бесплатным. А затем сравняется со стоимостью билета в общественном транспорте.
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