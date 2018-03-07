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    В Петербурге неизвестные обстреляли из пневматики первый частный трамвай. Санкт-Петербург, общественный транспорт, стрельба, трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге неизвестные обстреляли из пневматики первый частный трамвай

    В Петербурге неизвестные обстреляли из пневматики первый частный трамвай

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    • Фото: vk.com
    В Петербурге неизвестные обстреляли из пневматики первый частный трамвай

    В Петербурге неизвестные обстреляли из пневматики первый частный трамвай

    В Петербурге неизвестные обстреляли из пневматики первый частный трамвай
    • Фото: vk.com

      • В первый день работы на маршруте современный низкопольный состав повредили хулиганы.

      Сегодня первый частный трамвай Петербурга с опозданием, но начал перевозить первых пассажиров. Семь зеленых «Чижиков» запустили по маршруту №8 от Ладожского вокзала.

      Правда, в первый же день курсирования двухсторонний и трехсекционный «зверь», видимо, так напугал некоторых жителей Красногвардейского района, что один из составов обстреляли (предположительно, из пневматики) в районе проспекта Наставников. Лопнули два стекла, к счастью, обошлось без пострадавших.

      В пресс-службе Транспортной концессионной компании информацию о стрельбе как не подтвердили, так и не опровергли. Причины инцидента выясняются.

      Современный «Чижик» — это первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией. Сроки запуска составов неоднократно переносили, но в дальнейшем плавные бесшумные «Чижики» запустят сразу по четырем маршрутам. Для этого закупят еще более 20 вагонов.

      А на уже работающих трамваях до конца месяца проезд будет бесплатным. А затем сравняется со стоимостью билета в общественном транспорте.

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