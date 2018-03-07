Россиянки в честь 8 Марта получили в подарок фото с Путиным

Студенты сразу 45 регионов России дарят женщинам цветы. Сюрпризом для россиянок стала возможность получить букет от президента.

В 15 городах установили специальные 3D-метки. Они работают вместе с мобильным приложением «Фото с Путиным». На экране телефона появляется глава государства с букетом белых тюльпанов. И программа позволяет сделать снимок на память.



А в Омске более 120 сотрудников МЧС вышли на лед на праздничное построение. Удержать надпись «С 8 Марта» при полном боевом обмундировании, да еще и на коньках, оказалось не так просто, но гарнизон справился.