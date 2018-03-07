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    В Германии 5 человек отравились после вскрытия конверта с зеленым порошком. Германия, отравление, почта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Германии 5 человек отравились после вскрытия конверта с зеленым порошком

    В Германии 5 человек отравились после вскрытия конверта с зеленым порошком

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    В Германии 5 человек отравились после вскрытия конверта с зеленым порошком

    В Германии 5 человек отравились после вскрытия конверта с зеленым порошком

    В Германии 5 человек отравились после вскрытия конверта с зеленым порошком

      Необычное вещество зеленого цвета вызвало панику в немецком городке Ринтельн.

      Конверт с порошком доставили в здание районного суда. При вскрытии из него высыпалось нечто зеленое. 24 сотрудника суда, почты и правоохранители, контактировавшие с конвертом, сообщили о недомогании. Пятерых из них госпитализировали с признаками удушья и острой болью в глазах.

      Кристиан Видаль, криминальная полиция Германии: «В первую очередь мы протестировали, насколько биологически опасно вещество. Оно не опасно. Что еще мы смогли доказать: что это не радиоактивное вещество. То есть нет и намека на излучение. И третий шаг — проверить, что именно это за химическое вещество».

      Загадкой для правоохранителей до сих пор остается, кто и зачем отправил опасный конверт судьям.

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