В Германии 5 человек отравились после вскрытия конверта с зеленым порошком

Необычное вещество зеленого цвета вызвало панику в немецком городке Ринтельн.

291 Германия

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Конверт с порошком доставили в здание районного суда. При вскрытии из него высыпалось нечто зеленое. 24 сотрудника суда, почты и правоохранители, контактировавшие с конвертом, сообщили о недомогании. Пятерых из них госпитализировали с признаками удушья и острой болью в глазах.



Кристиан Видаль, криминальная полиция Германии: «В первую очередь мы протестировали, насколько биологически опасно вещество. Оно не опасно. Что еще мы смогли доказать: что это не радиоактивное вещество. То есть нет и намека на излучение. И третий шаг — проверить, что именно это за химическое вещество».



Загадкой для правоохранителей до сих пор остается, кто и зачем отправил опасный конверт судьям.