Участницы «Ты супер!» поборолись за корону на конкурсе красоты

Новый сезон «Ты супер!» на канале НТВ еще далек от завершения, а девять участниц уже стали обладательницами различных титулов. В преддверии 8 Марта они выступили на конкурсе красоты в рамках проекта.
Кто-то стал «Мисс очарование», кто-то — «Мисс оригинальность».
В конкурсе красоты могла бы победить, конечно, каждая участница проекта. Но побороться за корону решили девять девочек.
В жюри, разумеется, оказались мальчики — семь судей. Они по случаю принарядились и приготовились оценивать неземную красоту и не только. В программу, кроме дефиле, входил и интеллектуальный конкурс на сообразительность.
Песни, танцы, стихи — девочки старались изо всех сил. Причем и взрослые, и совсем маленькие не уступали друг другу. В финале девчонки получили самые разные титулы: и «Мисс очарование», и «Мисс оригинальность». А вот победительницей и обладательницей короны «Мисс „Ты супер!“» стала 11-летняя гостья из Узбекистана Севинч Ходиева.
Севинч Ходиева: «Я — королева красоты. Я хотела победить, и я победила. Знала это. Но все девочки красивые».
Богдан Вандышев, участник проекта «Ты супер!», председатель жюри конкурса красоты: «Мы выбирали победительниц, суммируя все баллы. И в общей сумме у нас выходил один человек».
«Вице-мисс „Ты супер!“» стала очаровательная Василина Понамарёва из Бурятии. Накануне конкурса они с бабушкой всю ночь делали праздничное платье, которое стало настоящим олицетворением весны.
Василина Понамарёва: «Вот, посмотрите на меня. Я принесла вам тепло. Я воздушная, красивая и светлая. У меня день рождения будет 8 марта. Прежде всего, я поздравлю себя, конечно же. Потому что у меня день рождения».
А родная мама вряд ли поздравит дочку. Уже много лет она не дает о себе знать. Василину она бросила, когда та была еще совсем малышкой. С тех пор девочку воспитывает бабушка.
Василина Понамарёва: «Даже если она меня бросила, я ее все равно очень сильно люблю. Потому что она мне тоже мама. Я не злюсь на нее. Я ее тоже хочу с 8 Марта поздравить, потому что если бы не она, у меня не было бы такого праздника — день рождения».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 10 марта, в 20:00.
В жюри, разумеется, оказались мальчики — семь судей. Они по случаю принарядились и приготовились оценивать неземную красоту и не только. В программу, кроме дефиле, входил и интеллектуальный конкурс на сообразительность.
Песни, танцы, стихи — девочки старались изо всех сил. Причем и взрослые, и совсем маленькие не уступали друг другу. В финале девчонки получили самые разные титулы: и «Мисс очарование», и «Мисс оригинальность». А вот победительницей и обладательницей короны «Мисс „Ты супер!“» стала 11-летняя гостья из Узбекистана Севинч Ходиева.
Севинч Ходиева: «Я — королева красоты. Я хотела победить, и я победила. Знала это. Но все девочки красивые».
Богдан Вандышев, участник проекта «Ты супер!», председатель жюри конкурса красоты: «Мы выбирали победительниц, суммируя все баллы. И в общей сумме у нас выходил один человек».
«Вице-мисс „Ты супер!“» стала очаровательная Василина Понамарёва из Бурятии. Накануне конкурса они с бабушкой всю ночь делали праздничное платье, которое стало настоящим олицетворением весны.
Василина Понамарёва: «Вот, посмотрите на меня. Я принесла вам тепло. Я воздушная, красивая и светлая. У меня день рождения будет 8 марта. Прежде всего, я поздравлю себя, конечно же. Потому что у меня день рождения».
А родная мама вряд ли поздравит дочку. Уже много лет она не дает о себе знать. Василину она бросила, когда та была еще совсем малышкой. С тех пор девочку воспитывает бабушка.
Василина Понамарёва: «Даже если она меня бросила, я ее все равно очень сильно люблю. Потому что она мне тоже мама. Я не злюсь на нее. Я ее тоже хочу с 8 Марта поздравить, потому что если бы не она, у меня не было бы такого праздника — день рождения».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 10 марта, в 20:00.
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