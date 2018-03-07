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    Участницы «Ты супер!» поборолись за корону на конкурсе красоты. дети и подростки, конкурсы красоты, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастницы «Ты супер!» поборолись за корону на конкурсе красоты

    Участницы «Ты супер!» поборолись за корону на конкурсе красоты

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    Участницы «Ты супер!» поборолись за корону на конкурсе красоты

    Участницы «Ты супер!» поборолись за корону на конкурсе красоты

    Участницы «Ты супер!» поборолись за корону на конкурсе красоты

      Новый сезон «Ты супер!» на канале НТВ еще далек от завершения, а девять участниц уже стали обладательницами различных титулов. В преддверии 8 Марта они выступили на конкурсе красоты в рамках проекта. Кто-то стал «Мисс очарование», кто-то — «Мисс оригинальность».

      В конкурсе красоты могла бы победить, конечно, каждая участница проекта. Но побороться за корону решили девять девочек.

      В жюри, разумеется, оказались мальчики — семь судей. Они по случаю принарядились и приготовились оценивать неземную красоту и не только. В программу, кроме дефиле, входил и интеллектуальный конкурс на сообразительность.

      Песни, танцы, стихи — девочки старались изо всех сил. Причем и взрослые, и совсем маленькие не уступали друг другу. В финале девчонки получили самые разные титулы: и «Мисс очарование», и «Мисс оригинальность». А вот победительницей и обладательницей короны «Мисс „Ты супер!“» стала 11-летняя гостья из Узбекистана Севинч Ходиева.

      Севинч Ходиева: «Я — королева красоты. Я хотела победить, и я победила. Знала это. Но все девочки красивые».

      Богдан Вандышев, участник проекта «Ты супер!», председатель жюри конкурса красоты: «Мы выбирали победительниц, суммируя все баллы. И в общей сумме у нас выходил один человек».

      «Вице-мисс „Ты супер!“» стала очаровательная Василина Понамарёва из Бурятии. Накануне конкурса они с бабушкой всю ночь делали праздничное платье, которое стало настоящим олицетворением весны.

      Василина Понамарёва: «Вот, посмотрите на меня. Я принесла вам тепло. Я воздушная, красивая и светлая. У меня день рождения будет 8 марта. Прежде всего, я поздравлю себя, конечно же. Потому что у меня день рождения».

      А родная мама вряд ли поздравит дочку. Уже много лет она не дает о себе знать. Василину она бросила, когда та была еще совсем малышкой. С тех пор девочку воспитывает бабушка.

      Василина Понамарёва: «Даже если она меня бросила, я ее все равно очень сильно люблю. Потому что она мне тоже мама. Я не злюсь на нее. Я ее тоже хочу с 8 Марта поздравить, потому что если бы не она, у меня не было бы такого праздника — день рождения».

      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 10 марта, в 20:00.

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