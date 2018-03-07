На месте крушения вертолета в Чечне нашли выжившего

На месте крушения вертолета авиации ФСБ в высокогорном районе Чечни обнаружен выживший.
Как сообщили «Интерфаксу» в штабе по ликвидации последствий аварии, «катастрофа вертолета произошла у горы Тебулосмта (Тулой-Лам) высотой более 4000 метров».
В штабе отметили, что в районе аварии «погода испортилась, сгустился туман, наблюдалась плохая видимость».
Из сообщения штаба: «По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым, принимаются меры по оказанию ему медицинской помощи».
Напомним, вертолет пограничной службы потерпел крушение в восьми километрах от границы с Грузией в труднодоступной горной местности. По предварительной информации, Ми-8 задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. Среди версий крушения также неблагоприятная погода и ошибка пилотирования.
В штабе отметили, что в районе аварии «погода испортилась, сгустился туман, наблюдалась плохая видимость».
Из сообщения штаба: «По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым, принимаются меры по оказанию ему медицинской помощи».
Напомним, вертолет пограничной службы потерпел крушение в восьми километрах от границы с Грузией в труднодоступной горной местности. По предварительной информации, Ми-8 задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. Среди версий крушения также неблагоприятная погода и ошибка пилотирования.
Комментарии