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    На месте крушения вертолета в Чечне нашли выжившего

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    На месте крушения вертолета в Чечне нашли выжившего

    На месте крушения вертолета в Чечне нашли выжившего

    На месте крушения вертолета в Чечне нашли выжившего

    На месте крушения вертолета авиации ФСБ в высокогорном районе Чечни обнаружен выживший.

    Как сообщили «Интерфаксу» в штабе по ликвидации последствий аварии, «катастрофа вертолета произошла у горы Тебулосмта (Тулой-Лам) высотой более 4000 метров».

    В штабе отметили, что в районе аварии «погода испортилась, сгустился туман, наблюдалась плохая видимость».

    Из сообщения штаба: «По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым, принимаются меры по оказанию ему медицинской помощи».

    смотретьРазбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео
    Разбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео
    Напомним, вертолет пограничной службы потерпел крушение в восьми километрах от границы с Грузией в труднодоступной горной местности. По предварительной информации, Ми-8 задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. Среди версий крушения также неблагоприятная погода и ошибка пилотирования.

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