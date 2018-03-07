Задержание мужчины, изрезавшего прохожих в Ростове-на-Дону, попало на видео

Задержание злоумышленника, напавшего с ножом на людей в
Ростове-на-Дону, попало на видео.
Злоумышленник пытался расправиться с посетителями магазина на глазах у десятков очевидцев. В кадре — полицейские, которые окружили мужчину и уговаривают его сложить оружие. Стрелять стражи порядка не спешат. В какой-то момент из супермаркета выходит человек с палкой и атакует подозреваемого со спины. Тот теряет равновесие и в следующее мгновение оказывается в наручниках.
Известно, что злоумышленник уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.
Известно, что злоумышленник уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.
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