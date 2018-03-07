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    Задержание мужчины, изрезавшего прохожих в Ростове-на-Дону, попало на видео. Ростов-на-Дону, задержание, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержание мужчины, изрезавшего прохожих в Ростове-на-Дону, попало на видео

    Задержание мужчины, изрезавшего прохожих в Ростове-на-Дону, попало на видео

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    Задержание мужчины, изрезавшего прохожих в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>, попало на видео

    Задержание мужчины, изрезавшего прохожих в Ростове-на-Дону, попало на видео

    Задержание мужчины, изрезавшего прохожих в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>, попало на видео

      Задержание злоумышленника, напавшего с ножом на людей в Ростове-на-Дону, попало на видео.

      Злоумышленник пытался расправиться с посетителями магазина на глазах у десятков очевидцев. В кадре — полицейские, которые окружили мужчину и уговаривают его сложить оружие. Стрелять стражи порядка не спешат. В какой-то момент из супермаркета выходит человек с палкой и атакует подозреваемого со спины. Тот теряет равновесие и в следующее мгновение оказывается в наручниках.

      Известно, что злоумышленник уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.

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