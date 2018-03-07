В преддверии 8 Марта сотрудники челябинского зоопарка сделали местным жительницам весьма креативный подарок. Но, по признанию дам, не очень приятный. Каждому мужчине предлагается выбрать, на какое животное похожа его возлюбленная. Результаты публикуются на официальной страничке.
Сотрудники челябинского зоопарка в преддверии Международного женского дня предложили подарить милым дамам возможность посмотреть на себя в зверином обличье. Согласно правилам праздничной акции, мужчины должны были выбрать, на кого из обитателей зоопарка похожи вторые половинки. И в качестве презента организовать встречу.
Многие мужчины воспользовались шансом сделать любимой «комплимент». К вольеру с шикарной тигрицей, например, или изящной ланью выстроились очереди. Но нашлись и те кавалеры, которые не упустили возможность подколоть своих спутниц. Мол, они те еще питомцы.
Болеслав Каминский: «Моя жена похожа на росомаху. Небольшая, шустрая и зубастая. Я ей говорю: ты моя любимая росомаха, она бесится».
Илшат Султанов: «Если по характеру, то она — бык, из-за упрямства, а по красоте черно-бурая лисичка».
Как отметила корреспондент НТВ Василиса Казакова, не каждой женщине понравились такие аналогии. Насчет росомахи, наверное, и говорить не стоит. Да и сравнение с лисой не каждой придется по душе: мол, неужели такая же хитрая и изворотливая?! Словом, еще никогда здесь не было так шумно, и рычали вовсе не местные волки.
Многие мужчины воспользовались шансом сделать любимой «комплимент». К вольеру с шикарной тигрицей, например, или изящной ланью выстроились очереди. Но нашлись и те кавалеры, которые не упустили возможность подколоть своих спутниц. Мол, они те еще питомцы.
Болеслав Каминский: «Моя жена похожа на росомаху. Небольшая, шустрая и зубастая. Я ей говорю: ты моя любимая росомаха, она бесится».
Илшат Султанов: «Если по характеру, то она — бык, из-за упрямства, а по красоте черно-бурая лисичка».
Как отметила корреспондент НТВ Василиса Казакова, не каждой женщине понравились такие аналогии. Насчет росомахи, наверное, и говорить не стоит. Да и сравнение с лисой не каждой придется по душе: мол, неужели такая же хитрая и изворотливая?! Словом, еще никогда здесь не было так шумно, и рычали вовсе не местные волки.
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