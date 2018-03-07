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    Приморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы. браконьерство, ветеринария, Приморье, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПриморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы

    Приморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы

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    Приморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы

    Приморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы

    Приморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы

      Лучшие ветеринары Приморья пытаются спасти жизнь тигрице. Краснокнижное животное пришлось реанимировать прямо в лесу, где ее ранили браконьеры.

      Хищница смогла убежать от охотников. Но силы покинули ее у трассы. Тигрицу заметил дальнобойщик, остановился и позвонил в службу спасения. Дикая кошка, понятное дело, не подпускала к себе людей. И ветеринарам пришлось использовать стрелы со снотворным.

      Юрий Колпак, глава отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края: «Провели определенные мероприятия, обездвижили ее. Состояние тяжелое, перелом, ранение, проникающее брюшную полость».

      Ветеринары обещают сделать все возможное и выходить тигрицу. Однако вернуться в дикую природу после такого ранения, по словам специалистов, она уже вряд ли сможет.

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