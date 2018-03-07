Приморские ветеринары борются за жизнь подстреленной браконьерами тигрицы

Лучшие ветеринары Приморья пытаются спасти жизнь тигрице. Краснокнижное животное пришлось реанимировать прямо в лесу, где ее ранили браконьеры.

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тигры

Хищница смогла убежать от охотников. Но силы покинули ее у трассы. Тигрицу заметил дальнобойщик, остановился и позвонил в службу спасения. Дикая кошка, понятное дело, не подпускала к себе людей. И ветеринарам пришлось использовать стрелы со снотворным.



Юрий Колпак, глава отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края: «Провели определенные мероприятия, обездвижили ее. Состояние тяжелое, перелом, ранение, проникающее брюшную полость».



Ветеринары обещают сделать все возможное и выходить тигрицу. Однако вернуться в дикую природу после такого ранения, по словам специалистов, она уже вряд ли сможет.