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    Захарова прокомментировала заявление Собчак о поездке в Крым

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Захарова прокомментировала заявление Собчак о поездке в Крым

    Захарова прокомментировала заявление Собчак о поездке в Крым

    Захарова прокомментировала заявление Собчак о поездке в Крым
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Официальный представитель МИД РФ высказалась в связи с обращением Ксении Собчак в украинское посольство за разрешением посетить Крым.

    По словам Марии Захаровой, случай с Собчак напомнил ей историю экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим во время заседания СБ ООН, который отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я тогда работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, и был Совет безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США, на тот момент это был Джордж Буш — младший. Это была очень забавная история. Он сидел и что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в Сеть. Так вот, в этой записке Буш спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным».



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    Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав России проголосовали около 96% жителей полуострова.

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