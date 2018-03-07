Захарова прокомментировала заявление Собчак о поездке в Крым

Официальный представитель МИД РФ высказалась в связи с обращением Ксении Собчак в украинское посольство за разрешением посетить Крым.
По словам Марии Захаровой, случай с Собчак напомнил ей историю экс-президентом США Джорджем Бушем — младшим во время заседания СБ ООН, который отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я тогда работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, и был Совет безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США, на тот момент это был Джордж Буш — младший. Это была очень забавная история. Он сидел и что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в Сеть. Так вот, в этой записке Буш спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным».
Ранее Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение «политической шизофренией».
Политологи объяснили поведение Собчак, которая в последнее время то плеснет водой в оппонента, то сама станет жертвой «водного» нападения, тем, что та пиарится в рамках избирательной кампании.
Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав России проголосовали около 96% жителей полуострова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я тогда работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, и был Совет безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США, на тот момент это был Джордж Буш — младший. Это была очень забавная история. Он сидел и что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в Сеть. Так вот, в этой записке Буш спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным».
Ранее Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение «политической шизофренией».
Политологи объяснили поведение Собчак, которая в последнее время то плеснет водой в оппонента, то сама станет жертвой «водного» нападения, тем, что та пиарится в рамках избирательной кампании.
Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав России проголосовали около 96% жителей полуострова.
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