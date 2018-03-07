Меркель и Штайнмайер отказались менять гимн ФРГ на «гендерно нейтральный»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер забраковали идею заменить несколько строк в официальном немецком гимне на «гендерно нейтральные».
Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг предложила изменить в гимне фразу «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой», а вместо «отечество» использовать слово «родина».
Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Saarbrücker Zeitung заявил, что он «против того, чтобы менять слова гимна». Против изменения текста высказалась и Ангела Меркель.
Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Saarbrücker Zeitung заявил, что он «против того, чтобы менять слова гимна». Против изменения текста высказалась и Ангела Меркель.
Klar ist der Bundespräsident in der Frage, ob die Nationalhymne geschlechterneutral umformuliert werden müsste…. https://t.co/iyTzdl9tzp— Saarbrücker Zeitung (@szaktuell) 7 марта 2018 г.
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