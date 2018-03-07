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    Меркель и Штайнмайер отказались менять гимн ФРГ на «гендерно нейтральный»

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    Меркель и Штайнмайер отказались менять гимн ФРГ на «гендерно нейтральный»

    Меркель и Штайнмайер отказались менять гимн ФРГ на «гендерно нейтральный»

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер забраковали идею заменить несколько строк в официальном немецком гимне на «гендерно нейтральные».

    Уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг предложила изменить в гимне фразу «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой», а вместо «отечество» использовать слово «родина».

    Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Saarbrücker Zeitung заявил, что он «против того, чтобы менять слова гимна». Против изменения текста высказалась и Ангела Меркель.


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