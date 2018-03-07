Ученые: продолжительность жизни россиян стремительно растет

За последние 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на 8 лет. Да и стареют люди с каждым годом все позже. Возраст, который еще недавно считался пожилым, теперь — средний, и процесс продолжается. Чего же удалось добиться за последние десятилетия и чего ждать в будущем?

Планка среднего возраста в нашей стране повысится с 39 до 44 лет уже к 2035 году. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС. Таким образом, несмотря на явный рост долголетия россиян, население будет «молодеть». Что же касается продолжительности жизни, то для нашей страны сейчас она достигла своего исторического максимума.



Игорь Белобородов, кандидат социологических наук, начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований: «В настоящее время продолжительность жизни для обоих полов достигла 72,5 года. И я могу уверенно сказать, без всяких политический симпатий, антипатий, что эпоха Путина — эпоха роста продолжительности жизни. С 2003 года этот показатель увеличился на 8 лет. Если раньше средний российский мужчина жил около 58–59 лет, сейчас это 67 лет».



В ближайшие лет 10, а то и быстрее мы неминуемо войдем в клуб стран «80+», но без роста рождаемости это подстегнет старение населения. Если в 2016 году на свет появились 1,9 миллиона младенцев, то в 2017-м уже 1,7 миллиона. В то же время за 2017 год смертность в России снизилась почти на 4%. Это значит, что по сравнению с прошлым годом человеческих жизней спасли больше, чем на 63,5 тысячи. Еще один положительный момент — выросло число браков. В 2016 году не дотягивали до миллиона (986 тысяч), а в 2017 — уже 1 миллион и 50 тысяч. Но тут картину смазывают разводы. Их 600 тысяч.



Рождаемость — основной индикатор демографии. Ипотеки, материнский капитал, выплаты на детей, родовой сертификат, некоторые системные сдвиги в здравоохранении сделали свое дело и, говоря языком социологов, позволили реализовать у населения потребность в детях. И на сегодня у нас коэффициент рождаемости уже выше среднеевропейского.



При этом специалисты обеспокоены тем, что по итогам прошлого года население страны сократилось на 134 тысячи. Это компенсировали мигранты, у нас осталось примерно 210 тысяч, но так или иначе это пришлое население. Еще одна проблема — аборты.



Игорь Белобородов: «Мы лидеры по этому показателю в мире, если исходить из абортов на 1000 женщин. Только снижение этого показателя на 30% обеспечит нам уверенный демографический рост».



Проблема демографии актуальна не только для нас. Это и Япония, и Европа, и даже Китай. Причем той же Европе западные эксперты предрекают демографический шок к 2050 году. Говорят о потере трети трудоспособного населения, а единственный выход — остановить поток мигрантов. Что, впрочем, уже вряд ли возможно.