В Москве судят таксиста, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе

Сегодня в Москве стартовал процесс над водителем, по вине которого, как считают сыщики, погибла женщина.

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Многие тогда недоумевали, как предполагаемому виновнику удалось сбежать с места ДТП на глазах у полицейских. Его долго не могли найти. В фирме-перевозчике поспешили откреститься: заявили, что не знают, где он. И тогда брат погибшей начал собственное расследование и выяснил невероятные факты: водитель работал по поддельным документам и не имел права находиться в нашей стране.



В зал заседаний Бахреддина Собирова доставили под усиленным конвоем. Ведь в мае прошлого года он умудрился сбежать не просто с места аварии, а из патрульной машины ГИБДД, будучи в наручниках. Его задержали в Туле спустя несколько месяцев. Автоинспекторы, которые не уследили за шофером, насмерть сбившим женщину на пешеходном переходе, уже поплатились должностями.



Татьяна Муратова возвращалась в офис после обеденного перерыва. До пункта назначения оставалось два десятка метров. По словам очевидцев, машина с шашечками даже не притормозила перед зеброй. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой Татьяну доставили в ближайшую больницу. Три клинических смерти, кома. Спустя две недели пациентка скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Брат погибшей Михаил сказал, что потерял единственного близкого человека. Их родители умерли. И с тех пор они как могли поддерживали друг друга.



Наказать человека, по чьей вине погибла сестра, стало делом его жизни, признался Михаил. Тем более когда после побега шофера в такси заявили: такой сотрудник у них якобы не числится. А страховка и права, которые полицейские забрали у водителя, оказались поддельными.



Эксперты поясняют: чаще всего в случае подобных происшествий крупные фирмы действительно открещиваются от шоферов. Объясняя тем, что служба такси выполняет исключительно диспетчерские функции.