СФ представил доклад о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По данным Совфеда, за последние несколько лет США серьезно увеличили финансирование некоммерческих организаций на территории России. Только в 2016 году на эти цели потратили более 70 миллиардов рублей. Сенаторы также считают, что перед президентскими выборами в России Запад может попытаться повлиять на явку избирателей., глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России: «Кому выгодна низкая явка? Вашингтону. Почему? Понимают: выборы им не остановить, наш народ поддержит единственного достойного человека на это место. Они это все хорошо понимают, но попытаются у себя признать эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз — это будут делать».Другой раздел доклада посвятили кибератакам на российские интернет-ресурсы. По данным Совфеда, четверть всех подобных угроз исходит с территории США.