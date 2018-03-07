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    СФ представил доклад о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России. выборы, Совет Федерации, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСФ представил доклад о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России

    СФ представил доклад о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России

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    СФ представил доклад о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России

    СФ представил доклад о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России

    СФ представил доклад о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России

      Совет Федерации представил открытую часть доклада о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России. Теперь этот документ будут составлять ежегодно.

      По данным Совфеда, за последние несколько лет США серьезно увеличили финансирование некоммерческих организаций на территории России. Только в 2016 году на эти цели потратили более 70 миллиардов рублей. Сенаторы также считают, что перед президентскими выборами в России Запад может попытаться повлиять на явку избирателей.

      Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России: «Кому выгодна низкая явка? Вашингтону. Почему? Понимают: выборы им не остановить, наш народ поддержит единственного достойного человека на это место. Они это все хорошо понимают, но попытаются у себя признать эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз — это будут делать».

      Другой раздел доклада посвятили кибератакам на российские интернет-ресурсы. По данным Совфеда, четверть всех подобных угроз исходит с территории США.
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