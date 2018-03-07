Захарова: отравление Скрипаля используется для нагнетания антироссийской кампании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о якобы причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Мария Захарова заявила, что случившееся со Скрипалем в Великобритании используется для нагнетания антироссийской кампании. При этом, как она отметила, у России нет информации о причинах произошедшего.
Мария Захарова: «Мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, как вы правильно сказали, этой истории».
В понедельник стало известно об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери неизвестным веществом. Сергей Скрипаль в 2010 году получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США.
Мария Захарова: «Обращаем внимание, что произошедшее сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании, еще до прояснения ситуации тиражируются традиционные домыслы, более того в этой кампании очевидно прослеживается абсолютно срежиссированная работа, зазвучали заявления официальных лиц в Великобритании».
Мария Захарова назвала заявления о причастности России к отравлению провокационными вбросами, цель которых — осложнение российско-британских отношений.
Официальный представитель МИД добавила, что Москва не получала от Лондона просьб и предложений по оказанию содействия в расследовании.
На вопрос о том, лишился ли Скрипаль российского гражданства, Мария Захарова заявила, что он не стоял на консульском учете в российском посольстве в Лондоне. Другой информацией она не располагает.
Отравление экс-полковника ГРУ и его дочери произошло в торговом центре. Они были доставлены в больницу. Состояние Скрипаля и его дочери оценивается как критическое.
Мария Захарова: «Мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, как вы правильно сказали, этой истории».
В понедельник стало известно об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери неизвестным веществом. Сергей Скрипаль в 2010 году получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США.
Мария Захарова: «Обращаем внимание, что произошедшее сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании, еще до прояснения ситуации тиражируются традиционные домыслы, более того в этой кампании очевидно прослеживается абсолютно срежиссированная работа, зазвучали заявления официальных лиц в Великобритании».
Мария Захарова назвала заявления о причастности России к отравлению провокационными вбросами, цель которых — осложнение российско-британских отношений.
Официальный представитель МИД добавила, что Москва не получала от Лондона просьб и предложений по оказанию содействия в расследовании.
На вопрос о том, лишился ли Скрипаль российского гражданства, Мария Захарова заявила, что он не стоял на консульском учете в российском посольстве в Лондоне. Другой информацией она не располагает.
Отравление экс-полковника ГРУ и его дочери произошло в торговом центре. Они были доставлены в больницу. Состояние Скрипаля и его дочери оценивается как критическое.
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