Какой должна быть девушка: «Яндекс» обнародовал самые популярные запросы о женщинах

Накануне 8 Марта «Яндекс» подсчитал, какую информацию чаще всего в Интернете ищут о женщинах. Самым популярным запросом со словами «можно» и «женщина» оказался вопрос, можно ли им отмечать 40 лет.

Также пользователи обеспокоены тем, можно ли в настольном теннисе играть мужчине и женщине в одной команде при парной встрече, и интересуются, чем можно заработать женщине на дому.



В категории «ожидания от женщин» лидирует запрос, какой должна быть девушка и какие книги ей надо прочитать.



Активно спрашивают и том, как говорить с женщинами. Первую строчку здесь делят запросы: «что сказать девушке, чтобы она растаяла», и «как сказать, что она мне нравится».



Наконец, пользователей волнует, что делать, если девушка бросила, забеременела, изменила, обиделась, разлюбила, игнорирует и опаздывает.