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    Какой должна быть девушка: «Яндекс» обнародовал самые популярные запросы о женщинах. женщины, Интернет, социология и статистика, торжества и праздники, Яндекс, 8 Марта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКакой должна быть девушка: «Яндекс» обнародовал самые популярные запросы о женщинах

    Какой должна быть девушка: «Яндекс» обнародовал самые популярные запросы о женщинах

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    Какой должна быть девушка: «Яндекс» обнародовал самые популярные запросы о женщинах

    Какой должна быть девушка: «Яндекс» обнародовал самые популярные запросы о женщинах

      Накануне 8 Марта «Яндекс» подсчитал, какую информацию чаще всего в Интернете ищут о женщинах. Самым популярным запросом со словами «можно» и «женщина» оказался вопрос, можно ли им отмечать 40 лет.

      Также пользователи обеспокоены тем, можно ли в настольном теннисе играть мужчине и женщине в одной команде при парной встрече, и интересуются, чем можно заработать женщине на дому.

      В категории «ожидания от женщин» лидирует запрос, какой должна быть девушка и какие книги ей надо прочитать.

      Активно спрашивают и том, как говорить с женщинами. Первую строчку здесь делят запросы: «что сказать девушке, чтобы она растаяла», и «как сказать, что она мне нравится».

      Наконец, пользователей волнует, что делать, если девушка бросила, забеременела, изменила, обиделась, разлюбила, игнорирует и опаздывает.

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