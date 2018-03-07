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    «Яндекс» по ошибке назвал Google «говном»

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    • Фото: yandex.ru/maps
    «Яндекс» по ошибке назвал Google «говном»

    «Яндекс» по ошибке назвал Google «говном»

    «Яндекс» по ошибке назвал Google «говном»
  • Фото: yandex.ru/maps

    • Представители «Яндекса» прокомментировали информацию о том, что разработчики якобы оставили тайное и обидное послание для своих конкурентов из Google.

    Внимательные блогеры заметили: если в «Яндекс.Картах» ввести «говно», то первым делом поисковик предложит адрес московского офиса Google. Грубое словечко выскакивало не только в мобильном приложении, но и в веб-версии сервиса. Некоторые предположили, что разработчики российского поисковика таким образом сделали так называемую пасхалку, то есть оставили тайное послание для конкурентов.

    Представители «Яндекса» в комментарии «Фонтанке» пояснили, что произошла ошибка. В интернет-компании добавили, что она была исправлена.

    Пресс-служба «Яндекса»: «Это не „пасхалка“, а баг. Он уже исправлен».

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