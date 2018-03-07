«Яндекс» по ошибке назвал Google «говном»

Представители «Яндекса» прокомментировали информацию о том, что разработчики якобы оставили тайное и обидное послание для своих конкурентов из Google.
Внимательные блогеры заметили: если в «Яндекс.Картах» ввести «говно», то первым делом поисковик предложит адрес московского офиса Google. Грубое словечко выскакивало не только в мобильном приложении, но и в веб-версии сервиса. Некоторые предположили, что разработчики российского поисковика таким образом сделали так называемую пасхалку, то есть оставили тайное послание для конкурентов.
Представители «Яндекса» в комментарии «Фонтанке» пояснили, что произошла ошибка. В интернет-компании добавили, что она была исправлена.
Пресс-служба «Яндекса»: «Это не „пасхалка“, а баг. Он уже исправлен».
Представители «Яндекса» в комментарии «Фонтанке» пояснили, что произошла ошибка. В интернет-компании добавили, что она была исправлена.
Пресс-служба «Яндекса»: «Это не „пасхалка“, а баг. Он уже исправлен».
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