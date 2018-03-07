Захарова исключила «молочную войну» с Белоруссией

смотреть Введение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта

: «Я, как и говорила в прошлый раз, не обнаружила никаких „военных действий“ между Россией и Белоруссией по молоку и молочной продукции, об этом в принципе не может быть и речи».При этом Захарова назвала продуктовые поставки «важнейшей статьей торговли» между двумя союзническими странами.По словам представителя МИД РФ, при высоких объемах торговли могут возникать отдельные проблемы. Однако они решаются по линии профильных органов России и Белоруссии.Запрет на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции должен был вступить в силу 26 февраля. Но по итогам переговоров с белорусской делегацией во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым Россельхознадзор отложил введение ограничений до 6 марта.На днях введение запрета на белорусское молоко из-за обнаружения в нем запрещенных и вредных веществ перенесли на 15 марта. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет терпеть вводимый запрет, и назвал действия Россельхознадзора «наглым политическим инструментом».