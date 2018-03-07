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    В Нидерландах студенты дали отпор вооруженному ножами мужчине: видео. дети и подростки, нападения, Нидерланды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нидерландах студенты дали отпор вооруженному ножами мужчине: видео

    В Нидерландах студенты дали отпор вооруженному ножами мужчине: видео

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    • Фото: youtube.com
    В Нидерландах студенты дали отпор вооруженному ножами мужчине: видео

    В Нидерландах студенты дали отпор вооруженному ножами мужчине: видео

    В Нидерландах студенты дали отпор вооруженному ножами мужчине: видео
    • Фото: youtube.com

      • Мужчина, вооруженный ножами, ворвался в колледж в городе Алфен-ан-ден-Рейн на западе Нидерландов. Но учащиеся своими силами дали ему отпор.

      Студенты одного из колледжей в Нидерландах прогнали нападавшего, вооруженного двумя ножами. Случившееся на территории учебного учреждения попало на видео.

      Нападение произошло в городе Алфен-ан-ден-Рейн. Вооруженный мужчина ворвался в колледж во время перерыва между занятиями. Но студенты не растерялись и вместе дали ему отпор.

      На записи с места ЧП видно, как толпа молодых людей под крики девушек гонится за мужчиной с ножами. Один из студентов бросает убегающему под ноги рюкзак, а когда тот падает, юноша пинает его ногой. Но мужчине удается подняться. На записи видно, что в каждой руке нападавший держит по ножу. Сбившиеся в кучу студенты начинают надвигаться на него и швыряют в него рюкзак. Мужчина начинает отступать и покидает территорию колледжа.

      По данным СМИ, происшествие обошлось без жертв, а подозреваемого позднее задержали. Полицейские изъяли у него два больших кухонных ножа. Как сообщили правоохранители, нападавший — местный житель, ему 44 года. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

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