В Нидерландах студенты дали отпор вооруженному ножами мужчине: видео

Мужчина, вооруженный ножами, ворвался в колледж в городе Алфен-ан-ден-Рейн на западе Нидерландов. Но учащиеся своими силами дали ему отпор.

Студенты одного из колледжей в Нидерландах прогнали нападавшего, вооруженного двумя ножами. Случившееся на территории учебного учреждения попало на видео.



Нападение произошло в городе Алфен-ан-ден-Рейн. Вооруженный мужчина ворвался в колледж во время перерыва между занятиями. Но студенты не растерялись и вместе дали ему отпор.



На записи с места ЧП видно, как толпа молодых людей под крики девушек гонится за мужчиной с ножами. Один из студентов бросает убегающему под ноги рюкзак, а когда тот падает, юноша пинает его ногой. Но мужчине удается подняться. На записи видно, что в каждой руке нападавший держит по ножу. Сбившиеся в кучу студенты начинают надвигаться на него и швыряют в него рюкзак. Мужчина начинает отступать и покидает территорию колледжа.



По данным СМИ, происшествие обошлось без жертв, а подозреваемого позднее задержали. Полицейские изъяли у него два больших кухонных ножа. Как сообщили правоохранители, нападавший — местный житель, ему 44 года. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

