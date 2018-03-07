Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    В Люберцах мужчина из ревности ранил сожительницу и покончил с собой

    комментировать

    В Люберцах мужчина из ревности ранил сожительницу и покончил с собой

    В Люберцах мужчина из ревности ранил сожительницу и покончил с собой

    Мужчина в Люберцах ранил из револьвера сожительницу, после чего, предположительно, свел счеты с жизнью.

    Инцидент произошел накануне в одной из местных гостиниц. Управляющая отелем и ее сожитель поссорились на почве ревности. В ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил из револьвера «Наган» в голову женщине, затем вышел из здания гостиницы и сел в свою машину.

    Ольга Врадий, старший помощник ГСУ СК РФ по Московской области: «Прибывшие на место следователи обнаружили в кабинете управляющую гостиницей с ранением головы. Рядом со зданием гостиницы в припаркованном автомобиле обнаружено тело мужчины».

    По данному факту организована доследственная проверка, сообщается на сайте ведомства.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru