В Люберцах мужчина из ревности ранил сожительницу и покончил с собой

Мужчина в Люберцах ранил из револьвера сожительницу, после чего, предположительно, свел счеты с жизнью.
Инцидент произошел накануне в одной из местных гостиниц. Управляющая отелем и ее сожитель поссорились на почве ревности. В ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил из револьвера «Наган» в голову женщине, затем вышел из здания гостиницы и сел в свою машину.
Ольга Врадий, старший помощник ГСУ СК РФ по Московской области: «Прибывшие на место следователи обнаружили в кабинете управляющую гостиницей с ранением головы. Рядом со зданием гостиницы в припаркованном автомобиле обнаружено тело мужчины».
По данному факту организована доследственная проверка, сообщается на сайте ведомства.
Ольга Врадий, старший помощник ГСУ СК РФ по Московской области: «Прибывшие на место следователи обнаружили в кабинете управляющую гостиницей с ранением головы. Рядом со зданием гостиницы в припаркованном автомобиле обнаружено тело мужчины».
По данному факту организована доследственная проверка, сообщается на сайте ведомства.
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