Действие второго сезона происходит спустя несколько лет после завершения событий, о которых рассказано в первой части картины: тогда владелец сети подпольного казино Юрий Сергеев (Алексей Нилов) по прозвищу Космонавт чудом избежал смерти, но его спаситель оказался не так прост. Зрители стали свидетелями развернувшейся в мире азартных игр драмы.В сфере подпольного казино происходят серьезные перемены. Сергеев продолжает управлять бизнесом, но в отсутствие друга и главного помощника Капитана (Максим Дахненко), который отбывает срок в местах не столь отдаленных, дела идут все хуже. Основными конкурентами Космонавта становятся онлайн-казино: с каждым днем все больше клиентов переходят на более безопасный и удобный способ получать удовольствие от азартных игр. Бандиту старой закалки предстоит вступить в противостояние с амбициозной владелицей интернет-казино Глорией (Лукерья Ильяшенко), нагло вторгшейся на его территорию.: «Мою героиню нельзя однозначно назвать отрицательным или положительным персонажем, она получилась немножко „крайненькая“. Молодая и амбициозная хакерша, игрок по жизни, который получает дикое количество адреналина и эндорфинов. Фишка в том, что у нее очень нестандартное поведение и внешний вид. Герой Лёши Нилова называет моего персонажа „шизой“, именно эту тему „шизы“ очень хотели оправдать художники по костюмам, поэтому каждый раз мой наряд был просто за гранью добра и зла».Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Чтобы передать всю помпезность мира ночных развлечений, создатели выбрали в качестве основной локации старинный эклектичный особняк купцов Брусницыных, построенный в конце XVIII века. Именно он предстанет на экране в качестве казино.