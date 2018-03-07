Позолоченным дверям Эрмитажа вернули первоначальный облик

В Эрмитаже завершили первый этап масштабной реставрации. Специалисты вернули первоначальный облик дверям и проемам между галереями. Дело в том, что многие из утилитарных конструкций на самом деле — настоящие произведения искусства. Поэтому к восстановлению дверных полотен подошли с тем же трепетом, какой обычно испытывают при реставрации полотен художественных.

Как сообщает корреспондент НТВ Павел Рыжков, ключ в старинном замке дворцовых дверей теперь проворачивается идеально. Каждый день оригинальная историческая фурнитура должна выполнять свою функцию — открываться и закрываться. Конечно, перебранные замки XIX века стали лишь частью большой реставрации дверей целой анфилады и на каждом этапе были свои сложности.



Марина Ильина, старший научный сотрудник отдела истории и реставрации памятников архитектуры Эрмитажа: «Когда делали реставрацию, сторона дверного проема была значительно темнее, чем противоположная. Потому что свет попадал на поверхность дерева и дерево очень сильно выгорало».



Дверные полотна и проемы отделаны драгоценными шпонами, например, из розового дерева. Конечно, за 150 лет утрат избежать не удалось. И нужно было подобрать фрагменты так, чтобы невооруженным глазом эти восполнения увидеть было невозможно. Для этого мастера проявляли чудеса полировки, используя при этом старинные технологии и сохраняя натуральные материалы.



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