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    Lego зафиксировала спад продаж впервые за 13 лет. игры и игрушки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВLego зафиксировала спад продаж впервые за 13 лет

    Lego зафиксировала спад продаж впервые за 13 лет

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    Lego зафиксировала спад продаж впервые за 13 лет

    Lego зафиксировала спад продаж впервые за 13 лет

    Lego зафиксировала спад продаж впервые за 13 лет

      Компания Lego объявила, что впервые за 13 лет ее продажи упали. Датский производитель конструкторов получил за прошлый год доход в 5 млрд 800 млн долларов, и это на 8% меньше, чем годом ранее.

      Объясняя причину, компания говорит примерно то же, что и родители, заглядывая в комнату ребенка, вошедшего в строительный азарт: Lego стало слишком много. Компания переоценила перспективы роста и сделала конструкторов столько, что они переполнили запасы. Из-за этого их пришлось продавать дешевле, чтобы они не мешали выходу новых конструкторов.

      В начале 2000-х Lego была на пороге банкротства, но потом сумела собраться и показала 13 лет беспрерывного роста. И даже несмотря на падение продаж, их уровень остается самым большим среди всех производителей игрушек в мире.

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