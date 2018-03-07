Lego зафиксировала спад продаж впервые за 13 лет

Компания Lego объявила, что впервые за 13 лет ее продажи упали. Датский производитель конструкторов получил за прошлый год доход в 5 млрд 800 млн долларов, и это на 8% меньше, чем годом ранее.

Объясняя причину, компания говорит примерно то же, что и родители, заглядывая в комнату ребенка, вошедшего в строительный азарт: Lego стало слишком много. Компания переоценила перспективы роста и сделала конструкторов столько, что они переполнили запасы. Из-за этого их пришлось продавать дешевле, чтобы они не мешали выходу новых конструкторов.



В начале 2000-х Lego была на пороге банкротства, но потом сумела собраться и показала 13 лет беспрерывного роста. И даже несмотря на падение продаж, их уровень остается самым большим среди всех производителей игрушек в мире.