BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram

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BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram

BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram

Канадский производитель смартфонов BlackBerry подал в суд на корпорацию Facebook, обвинив ее в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Иск подан в суд в штате Калифорния. Ответчиками также названы дочерние компании Facebook — операторы мессенджера WhatsApp и приложения Instagram.

В заявлении канадской компании, которое приводит CNN, утверждается, что руководство Facebook «присвоило инновации BlackBerry», так как при усовершенствовании WhatsApp и Instagram использовало запатентованные наработки, связанные с безопасностью, интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора.

BlackBerry: «Мы категорически утверждаем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности. После нескольких лет диалога мы взяли на себя обязательство перед нашими акционерами принять определенные правовые меры».



В Facebook отметили, что этот иск «отражает подлинное состояние бизнеса BlackBerry в области мессенджеров», и пообещали дать жесткий ответ.

Пол Грейуол, заместитель главного юрисконсульта Facebook: «BlackBerry, прекратив инновационные попытки, намеревается облагать налогами чужие инновации. Мы намерены сражаться».

Размер компенсации, которую требует BlackBerry, пока не раскрывается.

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