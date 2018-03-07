BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram

BlackBerry sues Facebook, along with its subsidiaries WhatsApp and Instagram, for infringing on its messaging patents https://t.co/s6NxsXJV2s pic.twitter.com/MXFturSzOY — CNN (@CNN) March 7, 2018

Facebook to Blackberry: 'We intend to fight.' https://t.co/ZaBCYSc9CO — CNBC (@CNBC) March 6, 2018

Иск подан в суд в штате Калифорния. Ответчиками также названы дочерние компании Facebook — операторы мессенджера WhatsApp и приложения Instagram.В заявлении канадской компании, которое приводит CNN, утверждается, что руководство Facebook «присвоило инновации BlackBerry», так как при усовершенствовании WhatsApp и Instagram использовало запатентованные наработки, связанные с безопасностью, интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора.: «Мы категорически утверждаем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности. После нескольких лет диалога мы взяли на себя обязательство перед нашими акционерами принять определенные правовые меры».В Facebook отметили, что этот иск «отражает подлинное состояние бизнеса BlackBerry в области мессенджеров», и пообещали дать жесткий ответ., заместитель главного юрисконсульта Facebook: «BlackBerry, прекратив инновационные попытки, намеревается облагать налогами чужие инновации. Мы намерены сражаться».Размер компенсации, которую требует BlackBerry, пока не раскрывается.