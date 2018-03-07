Минобороны к 8 Марта обнародовало документы о подвигах женщин в ВОВ

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  • Фото: female-heroes.mil.ru
Минобороны к 8 Марта обнародовало документы о подвигах женщин в ВОВ

Минобороны к 8 Марта обнародовало документы о подвигах женщин в ВОВ

Минобороны к 8 Марта обнародовало документы о подвигах женщин в ВОВ
  • Фото: female-heroes.mil.ru

    • В преддверии Международного женского дня Минобороны России опубликовало архивные документы, рассказывающие о советских женщинах, которые стали героинями в годы Великой Отечественной войны.

    С историческими свидетельствами подвигов можно ознакомиться в новом мультимедийном разделе на официальном сайте ведомства. В нем размещены подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны: письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы.

    В документах описаны подвиги медсестры Марии Фофановой, вынесшей с поля боя 46 раненых бойцов, ефрейтора Натальи Костяницыной, которая ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага, радистки Ольги Филаткиной, героя Советского Союза Татьяны Барамзиной и танкистки Марии Октябрьской.

    Минобороны РФ: «Особого внимания достойны судьбы сослуживицы Александра Матросова, радистки Ольги Филаткиной, Героя Советского Союза Татьяны Барамзиной и танкистки Марии Октябрьской. Последняя пожертвовала 50 тыс. рублей из собственных сбережений на постройку и покупку танка, который сама же и водила и который по ее просьбе, направленной лично Сталину, был назван „Боевая подруга“».

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