Группа «Аквариум» перенесла концерты из-за болезни Бориса Гребенщикова

Группа «Аквариум» перенесла концерты в Москве, Петербурге и
Тель-Авиве по рекомендации врачей своего лидера Бориса Гребенщикова.
Рок-группа «Аквариум» переносит три концерта из-за болезни лидера коллектива Бориса Гребенщикова. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте группы.
Из сообщения «Аквариума»: «Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение».
Концерт в Петербурге переносится с 16 марта на 7 июня, концерт в Москве — с 18 марта на 9 июня, а концерт в Тель-Авиве состоится 21 мая вместо 9 апреля. О новых датах выступлений в Сибири и Поволжье музыканты пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 64-летний Гребенщиков попал в реанимацию. Информация о причинах госпитализации разнилась: одни источники сообщали, что у музыканта начались осложнения после операции на сердце, другие — что у артиста воспаление легких. Позднее представители Гребенщикова сообщили, что музыкант госпитализирован с сильной простудой.
Из сообщения «Аквариума»: «Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение».
Концерт в Петербурге переносится с 16 марта на 7 июня, концерт в Москве — с 18 марта на 9 июня, а концерт в Тель-Авиве состоится 21 мая вместо 9 апреля. О новых датах выступлений в Сибири и Поволжье музыканты пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 64-летний Гребенщиков попал в реанимацию. Информация о причинах госпитализации разнилась: одни источники сообщали, что у музыканта начались осложнения после операции на сердце, другие — что у артиста воспаление легких. Позднее представители Гребенщикова сообщили, что музыкант госпитализирован с сильной простудой.
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