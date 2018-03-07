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    ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина на борту

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    • Фото: @portalfab / twitter.com
    ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина на борту

    ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина на борту

    ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина на борту
  • Фото: @portalfab / twitter.com

    • Три истребителя в небе над Бразилией перехватили самолет, перевозивший полтонны кокаина.

    Военно-воздушные силы Бразилии перехватили во вторник небольшой двухмоторный самолет, который перевозил 500 кг кокаина. По предварительным данным, самолет летел в страну с территории соседней Боливии, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что пилот отказывался выходить на связь, и военным пришлось поднять в воздух три истребителя, чтобы вынудить нарушителя приземлиться. Самолет сел в поле в штате Мату-Гросу в центральной части страны, где его встретили полицейские. При обыске на борту они обнаружили и изъяли 500 кг кокаина. О дальнейшей судьбе пилота не сообщается.

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