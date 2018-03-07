ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина на борту

Три истребителя в небе над Бразилией перехватили самолет, перевозивший полтонны кокаина.
Военно-воздушные силы Бразилии перехватили во вторник небольшой двухмоторный самолет, который перевозил 500 кг кокаина. По предварительным данным, самолет летел в страну с территории соседней Боливии, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что пилот отказывался выходить на связь, и военным пришлось поднять в воздух три истребителя, чтобы вынудить нарушителя приземлиться. Самолет сел в поле в штате Мату-Гросу в центральной части страны, где его встретили полицейские. При обыске на борту они обнаружили и изъяли 500 кг кокаина. О дальнейшей судьбе пилота не сообщается.
Сообщается, что пилот отказывался выходить на связь, и военным пришлось поднять в воздух три истребителя, чтобы вынудить нарушителя приземлиться. Самолет сел в поле в штате Мату-Гросу в центральной части страны, где его встретили полицейские. При обыске на борту они обнаружили и изъяли 500 кг кокаина. О дальнейшей судьбе пилота не сообщается.
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