Записка Эйнштейна отвергнувшей его студентке ушла с молотка за 6 тыс. долларов

На аукционе в Иерусалиме продали записку, которую Альберт Эйнштейн написал девушке, не обратившей на него внимания.
Записка, которую великий физик Альберт Эйнштейн написал в 1921 году итальянке Элизабетте Пиччини, была продана во вторник на аукционе Winner’s в Иерусалиме за 6,1 тыс. долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
42-летний ученый приехал во Флоренцию в гости к своей сестре Майе. Этажом выше жила студентка, изучавшая химию, дочь итальянского химика Аугусто Пиччини. Эйнштейн хотел с ней познакомиться, но она отказала ему во встрече. Когда ученый уезжал из Флоренции, он оставил Элизабетте Пиччини записку на немецком языке: «Исследовательнице, у ног которой я провел два дня, на добрую память».
Стартовая цена послания составляла 3 тыс. долларов. Сообщается также, что самым дорогим проданным во вторник письмом Эйнштейна стало послание немецкому математику Герману Мунцу о единой теории поля.
В октябре прошлого года в том же аукционном доме за 1,5 млн и 240 тыс. долларов были проданы записки, которые Эйнштейн оставил курьеру в японской гостинице, когда понял, что ему нечем заплатить чаевые.
42-летний ученый приехал во Флоренцию в гости к своей сестре Майе. Этажом выше жила студентка, изучавшая химию, дочь итальянского химика Аугусто Пиччини. Эйнштейн хотел с ней познакомиться, но она отказала ему во встрече. Когда ученый уезжал из Флоренции, он оставил Элизабетте Пиччини записку на немецком языке: «Исследовательнице, у ног которой я провел два дня, на добрую память».
Стартовая цена послания составляла 3 тыс. долларов. Сообщается также, что самым дорогим проданным во вторник письмом Эйнштейна стало послание немецкому математику Герману Мунцу о единой теории поля.
В октябре прошлого года в том же аукционном доме за 1,5 млн и 240 тыс. долларов были проданы записки, которые Эйнштейн оставил курьеру в японской гостинице, когда понял, что ему нечем заплатить чаевые.
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