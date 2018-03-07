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    В Госдепе ответили на обещание Рыбки доказать «вмешательство» России в выборы

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    В Госдепе ответили на обещание Рыбки доказать «вмешательство» России в выборы

    В Госдепе ответили на обещание Рыбки доказать «вмешательство» России в выборы

    В Госдепе ответили на обещание Рыбки доказать «вмешательство» России в выборы
  • Фото: Associated Press © 2018, Gemunu Amarasinghe

    • В Госдепартаменте США сочли «странными» слова Анастасии Вашукевич, арестованной за незаконные секс-тренинги, о том, что она может доказать «вмешательство» России в американские выборы.

    Госдепартамент США не будет помогать Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), арестованной в Таиланде за незаконные секс-тренинги, так как она не имеет американского гражданства. Об этом во вторник заявила официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт.

    Напомним, ранее Вашукевич записала видео, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы. Кроме того, Вашукевич сообщила журналистам The New York Times, что у нее есть некие аудиозаписи общей длительностью в 16 часов, которые могу помочь делу расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка».

    Заявление Вашукевич о том, что у нее есть какие-то данные о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, Науэрт комментировать отказалась, передает РИА Новости.

    Хезер Науэрт: «Это кажется очень странной историей».

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    Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Рыбка и Александр Кириллов (Алекс Лесли), получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. После этого бизнесмен подал на Лесли и Рыбку в суд.

    Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести их в черные списки. По последним данным, Кириллов и Вашукевич уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их должны отправить на родину: Кириллова — в Россию, а Вашукевич — в Белоруссию.

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