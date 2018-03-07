В Госдепе ответили на обещание Рыбки доказать «вмешательство» России в выборы

В Госдепартаменте США сочли «странными» слова Анастасии Вашукевич, арестованной за незаконные
секс-тренинги, о том, что она может доказать «вмешательство» России в американские выборы.
Госдепартамент США не будет помогать Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), арестованной в Таиланде за незаконные секс-тренинги, так как она не имеет американского гражданства. Об этом во вторник заявила официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт.
Напомним, ранее Вашукевич записала видео, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы. Кроме того, Вашукевич сообщила журналистам The New York Times, что у нее есть некие аудиозаписи общей длительностью в 16 часов, которые могу помочь делу расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка».
Заявление Вашукевич о том, что у нее есть какие-то данные о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, Науэрт комментировать отказалась, передает РИА Новости.
Хезер Науэрт: «Это кажется очень странной историей».
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Рыбка и Александр Кириллов (Алекс Лесли), получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. После этого бизнесмен подал на Лесли и Рыбку в суд.
Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести их в черные списки. По последним данным, Кириллов и Вашукевич уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их должны отправить на родину: Кириллова — в Россию, а Вашукевич — в Белоруссию.
Напомним, ранее Вашукевич записала видео, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы. Кроме того, Вашукевич сообщила журналистам The New York Times, что у нее есть некие аудиозаписи общей длительностью в 16 часов, которые могу помочь делу расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка».
Заявление Вашукевич о том, что у нее есть какие-то данные о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, Науэрт комментировать отказалась, передает РИА Новости.
Хезер Науэрт: «Это кажется очень странной историей».
Напомним, в феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Рыбка и Александр Кириллов (Алекс Лесли), получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни бизнесмена Олега Дерипаски. После этого бизнесмен подал на Лесли и Рыбку в суд.
Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила, что намерена депортировать и внести их в черные списки. По последним данным, Кириллов и Вашукевич уже доставлены в Бангкок и помещены в изолятор Иммиграционного бюро Таиланда. После судебного слушания их должны отправить на родину: Кириллова — в Россию, а Вашукевич — в Белоруссию.
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