Впервые в истории Японии пост командующего группой боевых кораблей заняла женщина, 44-летняя Рёко Адзуме. В вооруженные силы многих стран все активнее привлекают женщин, однако их судьбы в этой профессии складываются по-разному .

Снимок, сделанный пару лет назад, на котором вместе запечатлены министры обороны Албании, Нидерландов, Германии, Норвегии и Италии, вошел в историю, так как все министры — женщины. Из пяти военачальниц свои посты до настоящего времени сохранили лишь две.



Урсула фон дер Ляйен по специальности врач-гинеколог. Теперь она возглавляет одну из мощнейший армий НАТО. «Суперняня», как еще называют командующую вооруженных сил Германии, мать семерых детей за четыре года построила несколько яслей. Сейчас она наводит порядок в казармах. До танков, судя по всему, ее руки пока не дошли.



У ее норвежской коллеги первый делом — самолеты: Ина Мари Эриксен Сорейде мечтает переоснастить армию королевства новыми истребителями. Пока она воплощает в жизнь земные мечты: для начала она впервые в Европе, стерла гендерные различия в казармах, а также ввела призыв для женщин. Кроме того, по ее личному приказу норвежским солдатам теперь раз в неделю дают вегетарианское меню.



Голландке Жанин Хеннис-Пласшерт, например, вообще не нравилось все, что связано с войной. Она даже приказала вернуть комплексы Patriot из Турции — по соглашению с НАТО они патрулировали границу с Сирией.



Министр обороны Чехии Каролина Пик в первый же день на новом посту начала увольнять генералов. Впрочем, через неделю уволили ее, и вскоре она отметила это событие фотосессией для мужского журнала.



Больше всего не повезло первой женщине — капитану британского фрегата «Портлэнд». Назначение Сары Уэст на туманном Альбионе стало сенсацией, ведь раньше женщинам запрещалось даже вступать на палубу. Но причиной ее увольнения стал не стратегический промах, а роман с женатым офицером корабля, что является нарушением морского устава.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.