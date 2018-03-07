Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    Названы города России с самыми полными и худыми жительницами. здоровье, лишний вес/диеты/похудение, одежда, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазваны города России с самыми полными и худыми жительницами

    Названы города России с самыми полными и худыми жительницами

    комментировать

    Названы города России с самыми полными и худыми жительницами

    Названы города России с самыми полными и худыми жительницами

      Эксперты виртуальной торговой площадки проанализировали заказы одежды и составили карту размеров жителей России.

      Большинство россиянок, по данным портала Avito, носят 42–44-й размер, а большинство мужчин — 48–50-й.

      Больше всего худых женщин проживает в Перми, Ижевске и Казани. Омск, Барнаул и Ульяновск — города женщин весомых достоинств. Что интересно, ульяновские пышечки даже не думают худеть, в этом городе, так же как в Тольятти и Иркутске, товары для похудения не интересуют вообще никого, судя по количеству заказов на сайте. А больше всего недовольных своим весом живет в столицах. На Москву приходится 16 процентов всех худеющих России.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru