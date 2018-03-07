Названы города России с самыми полными и худыми жительницами

Эксперты виртуальной торговой площадки проанализировали заказы одежды и составили карту размеров жителей России.

Большинство россиянок, по данным портала Avito, носят 42–44-й размер, а большинство мужчин — 48–50-й .



Больше всего худых женщин проживает в Перми, Ижевске и Казани. Омск, Барнаул и Ульяновск — города женщин весомых достоинств. Что интересно, ульяновские пышечки даже не думают худеть, в этом городе, так же как в Тольятти и Иркутске, товары для похудения не интересуют вообще никого, судя по количеству заказов на сайте. А больше всего недовольных своим весом живет в столицах. На Москву приходится 16 процентов всех худеющих России.