Обмани меня: работодатели в РФ все чаще проверяют соискателей на полиграфе

Если кто-то в ближайшем будущем соберется на работу в Центробанк, нужно быть готовым к проверке на детекторе лжи. Главный банк страны заявил, что в будущем намерен работать только с честными сотрудниками. Компаний, считающих процедуру испытания на полиграфе обязательной, немало. Но насколько это законно? Имеем ли мы право сказать работодателю «нет»?

Первый раз о полиграфе страна узнала в 1968 году, когда вышел легендарный фильм «Ошибка резидента». Кто тогда мог подумать, что детекторы лжи выйдут за пределы спецслужб и начнут показывать все, что скрыто в жизни, далекой от шпионских игр.



Центробанк в использовании полиграфа при проверке сотрудников далеко не первый. Детектор лжи применяют другие финансовые организации, компании, работающие на «оборонку», а еще те организации, которые работают с токсичными, взрывчатыми или наркотическими веществами.



Московский эндокринный завод — режимное предприятие, и уже три года он отсеивает соискателей с помощью полиграфа. Не аскорбинку производим, говорят здесь. За госкомпаниями подтянулись и частные фирмы: полиграфолог оказался дешевле, а порой и эффективнее, чем несметная армия аудиторов и контролеров.



Два датчика на грудь, три — на пальцы, и детектор лжи готов к работе. Один из самых авторитетных полиграфологов России Валерий Коровин выводит людей на чистую воду с 1979 года.



Валерий Коровин, руководитель Центра прикладной психофизиологии: «Мы в первую очередь разрабатывали методику обмана этого прибора. Для того, чтобы овладеть этой методикой, нужно пройти серьезный тренинг».



Специалист по подбору персонала крупной компании Ирина Медведева рассказывает, на какие ухищрения порой идут сотрудники, чтобы сбить с толку цифрового правдоруба. Кто-то не спит накануне тестирования, кто-то напивается успокоительного, кто-то нарочно смеется, тяжело дышит или размахивает руками.



Используется ли полиграф при наборе чиновников — тайна, но некоторые руководители городов и целых республик не раз проходили испытание правдой, организованное репортерами НТВ. У главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова ни один параметр не дрогнул: бывших разведчиков не бывает. А вот зампреду иркутского правительства Виктору Кондрашову, который раньше был мэром города, пришлось краснеть за подчиненных-взяточников и оправдываться за самого себя.

Бывший глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин достойно держался на суровых вопросах про коррупцию, но «срезался» на пустяке, показав свою жадность.



В вопросах трудоустройства детектор лжи до сих пор считается вспомогательным инструментом. Он мог бы значительно облегчить работу в судопроизводстве. Но у закона, сетует адвокат Юлия Уколова, с полиграфом пока что сложные отношения. Доказательства, полученные с помощью полиграфа, крайне редко признаются достоверными. Это можно понять, ведь иногда проверки на полиграфе выдают удивительные результаты: например, в США некий Ной Новак, заявивший, что он путешественник из 2030 года, тест выдержал.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.