Мужчина из эскорта обвинил священников в Ватикане в гомосексуальных связях

Издание Daily Mail рассказало о письме, которое было прислано в Ватикан. На 1200 страницах автор письма обвиняет десятки итальянских священников в гомосексуальных связях.

Автора письма зовут Франческо Манджиакапра, он работник сферы эскорта для мужчин. Он заявил, что к таким, как он, регулярно обращаются служители церкви: и простые священники, и епископы, и кардиналы, и военные капелланы. Интимные переписки с клиентами Франческо и передал Ватикану. Он заявил, что устал терпеть лицемерие, ведь они все давали обеты.



Скандал пошел волной по всей Италии. Его виновник утверждал, что к несовершеннолетним священники не приставали, но общественность потребовала проверки. Все-таки педофилы в рясах — давний бич католической церкви. Еще в 2002 году американские журналисты провели расследование и доказали, что 87 священников бостонской митрополии в разные годы насиловали детей. После публичной огласки цифра возросла почти до 300 педофилов, а это каждый пятый местный священник.



В январе этого года папа римский Франциск дал скандальное интервью, в котором пытался защитить чилийского епископа Хуана Барроса. Понтифик обвинил в клевете жертв одного из педофилов, который еще в 2011 году был отдан под суд и отправлен в отдаленный монастырь. Но пострадавшие уверяют: Баррос знал обо всем, избежал ответственности и даже стал епископом. Резкий ответ Франциска вызвал осуждение чилийцев.



Протодиакон Андрей Кураев уверен, что таким историям не будет конца.



Андрей Кураев: «Монастыри всех религий — это отдушина для гомосексуалистов, некое убежище для них. Вторая черта, чисто католическая, — это то, что там весь клир должен быть безбрачным».



Папа римский все-таки намерен искоренить разврат в церковных рядах. После январского скандала в Чили он согласился отправить следователя к епископу Барросу и возобновил в Ватикане работу специальной комиссии по борьбе с сексуальными домогательствами к детям.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.