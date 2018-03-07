КНДР и Южная Корея договорились о первой встрече своих лидеров

Пхеньян пообещал заморозить
ракетно-ядерную программу, перестать враждовать с Сеулом и даже начать переговоры с США, но при одном условии: если КНДР обеспечат полную безопасность от всех внешних угроз.
Достигнуть прорывного соглашения удалось на первой в истории встрече Ким Чен Ына с представителями Южной Кореи. Потепление в отношениях двух стран началось перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Теперь же речь идет уже об историческом международном саммите, он запланирован на апрель.
В отчете телевидения КНДР диктор подчеркивает: делегацию южан северокорейский лидер не просто принял, а принял тепло. Официальная хроника не ограничилась протокольной съемкой переговоров. Показали и торжественный обед, на который Ким Чен Ын пришел с женой. В общей сложности северокорейский вождь уделил посланникам Сеула четыре часа своего времени.
На кадрах, снятых в здании ЦК Трудовой партии Кореи, мелькает младшая сестра Ким Чен Ына. Она ездила на Олимпиаду в Сеул: именно с этого визита в отношениях началось потепление. Известно, что она приглашала президента Южной Кореи в Пхеньян. Тот тогда ответил, что еще не время. Но теперь известно, что встреча двух лидеров должна состояться в апреле. Южнокорейские СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пообещал приостановить испытания ракет на время переговоров.
Более того, Пхеньян заявил, что в обмен на гарантии безопасности готов отказаться от ядерной программы. Другой вопрос, что мало кто представляет, кто эти гарантии может дать, и будет ли КНДР готова в них поверить.
В любом случае новости из Пхеньяна проходят по разряду «хорошие». Переговоры всегда лучше войны, а сегодняшний визит южан в столицу КНДР отодвигает полуостров от опасной черты, рядом с которой ситуация находилась в последние месяцы.
Константин Асмолов, преподаватель Института стран Азии и Африки: «Есть потепление, и это хорошо. Но шампанское открывать рано, потому что на самом деле очень важный вопрос в том, насколько „олимпийское“ потепление на тактическом уровне перейдет во что-то большее на стратегическом».
Стратегическая задача КНДР — прямые переговоры с США. Об этом речи пока не идет. Сложно также предугадать реакцию США на грядущие переговоры и то, как они скажутся на предстоящих военных учениях США и Южной Кореи.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
В отчете телевидения КНДР диктор подчеркивает: делегацию южан северокорейский лидер не просто принял, а принял тепло. Официальная хроника не ограничилась протокольной съемкой переговоров. Показали и торжественный обед, на который Ким Чен Ын пришел с женой. В общей сложности северокорейский вождь уделил посланникам Сеула четыре часа своего времени.
На кадрах, снятых в здании ЦК Трудовой партии Кореи, мелькает младшая сестра Ким Чен Ына. Она ездила на Олимпиаду в Сеул: именно с этого визита в отношениях началось потепление. Известно, что она приглашала президента Южной Кореи в Пхеньян. Тот тогда ответил, что еще не время. Но теперь известно, что встреча двух лидеров должна состояться в апреле. Южнокорейские СМИ сообщают, что Ким Чен Ын пообещал приостановить испытания ракет на время переговоров.
Более того, Пхеньян заявил, что в обмен на гарантии безопасности готов отказаться от ядерной программы. Другой вопрос, что мало кто представляет, кто эти гарантии может дать, и будет ли КНДР готова в них поверить.
В любом случае новости из Пхеньяна проходят по разряду «хорошие». Переговоры всегда лучше войны, а сегодняшний визит южан в столицу КНДР отодвигает полуостров от опасной черты, рядом с которой ситуация находилась в последние месяцы.
Константин Асмолов, преподаватель Института стран Азии и Африки: «Есть потепление, и это хорошо. Но шампанское открывать рано, потому что на самом деле очень важный вопрос в том, насколько „олимпийское“ потепление на тактическом уровне перейдет во что-то большее на стратегическом».
Стратегическая задача КНДР — прямые переговоры с США. Об этом речи пока не идет. Сложно также предугадать реакцию США на грядущие переговоры и то, как они скажутся на предстоящих военных учениях США и Южной Кореи.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
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