В США поезд врезался в грузовик, перевозивший соляную кислоту

Около 20 тысяч литров соляной кислоты вылилось на железнодорожные пути при столкновении товарного поезда и большегруза в штате Пенсильвания.
Товарный поезд, перевозивший дизельное топливо, врезался в цистерну с соляной кислотой в городе Фредриктауне, штат Пенсильвания. Не менее 11 человек, включая водителя грузовика, госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как сообщает местный телеканал WPXI, водитель грузовика не получил ожогов.
В результате аварии произошел разлив около 20 тысяч литров кислоты на землю и железнодорожные пути. Зафиксирована также утечка дизельного топлива. Сообщается, что железнодорожные пути повреждены, и, скорее всего, их придется менять.
В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские и специалисты по работе с опасными веществами. Жители окрестных кварталов эвакуированы. Причины аварии устанавливаются.
В результате аварии произошел разлив около 20 тысяч литров кислоты на землю и железнодорожные пути. Зафиксирована также утечка дизельного топлива. Сообщается, что железнодорожные пути повреждены, и, скорее всего, их придется менять.
В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские и специалисты по работе с опасными веществами. Жители окрестных кварталов эвакуированы. Причины аварии устанавливаются.
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