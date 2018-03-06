Росавиация опровергла подлинность расшифровки переговоров пилотов Ан-148

В Росавиации опровергли подлинность опубликованной в СМИ расшифровки записи переговоров пилотов перед крушением
Ан-148.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Сергей Извольский. По словам Извольского, в опубликованной записи перепутаны диалоги, к тому же присутствуют слова и фразы, которых нет в настоящей расшифровке.
Сергей Извольский: «Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ „расшифровки“ переговоров в кабине пилотов самолета Ан-148. Представленная „расшифровка“ дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров».
В Росавиации подчеркнули, что считают публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий, передает ТАСС.
Ранее СМИ опубликовали расшифровку записи переговоров пилотов, которая якобы происходила в кабине потерпевшего крушение Ан-148 в Подмосковье незадолго до катастрофы. Судя по расшифровке, командир воздушного судна и второй пилот перед крушением ругались и пытались вывести самолет из пике.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
Сергей Извольский: «Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ „расшифровки“ переговоров в кабине пилотов самолета Ан-148. Представленная „расшифровка“ дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров».
В Росавиации подчеркнули, что считают публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий, передает ТАСС.
Ранее СМИ опубликовали расшифровку записи переговоров пилотов, которая якобы происходила в кабине потерпевшего крушение Ан-148 в Подмосковье незадолго до катастрофы. Судя по расшифровке, командир воздушного судна и второй пилот перед крушением ругались и пытались вывести самолет из пике.
Напомним, Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что специалистам удалось расшифровать данные со звукового регистратора Ан-148. Получены данные, которые подтверждают, что самолет разбился из-за неверной информации о скорости полета на приборах пилотов, что могло быть вызвано обледенением приемников полного давления.
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