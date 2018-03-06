Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Глава Нацразведки США назвал сроки введения новых санкций против России

    11 комментариев

    Глава Нацразведки США назвал сроки введения новых санкций против России

    Глава Нацразведки США назвал сроки введения новых санкций против России

    Минфине США уже на следующей неделе может объявить о новых санкциях против России, заявил директор американской Национальной разведки Дэн Коутс.

    Отвечая на вопрос во время слушаний в Сенате Коут заявил, что уже введенных санкций против России недостаточно, поэтому дополнительные ограничительные меры находятся на стадии рассмотрения.

    Дэн Коутс, Национальная разведка США: «И министр финансов сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самое раннее, на следующей неделе».

    смотретьСША намерены ввести новые санкции против России в течение 30 дней
    США намерены ввести новые санкции против России в течение 30 дней
    Отвечая на другой вопрос, Коутс предположил, что речь идет о санкциях против 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в американские выборы. При этом он добавил, что пока не видел готовящийся санкционный список и поэтому, возможно, ограничительные меры коснутся и других людей, передает «Интерфакс».

    В середине февраля Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Российская сторона неоднократно отмечала, что эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами.

    Кроме того, в конце января в США был обнародован так называемый «кремлевский доклад». В открытый список вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 крупных бизнесменов — всех их Вашингтон считает близкими к Кремлю. В закрытом списке, по некоторым данным, фигурантов еще больше. В самом «кремлевском докладе» нет никаких санкционных требований, но в Минфине США заявили, что санкции против его фигурантов могут быть введены в ближайшие месяцы.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru