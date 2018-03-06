Глава Нацразведки США назвал сроки введения новых санкций против России

Минфине США уже на следующей неделе может объявить о новых санкциях против России, заявил директор американской Национальной разведки Дэн Коутс.
Отвечая на вопрос во время слушаний в Сенате Коут заявил, что уже введенных санкций против России недостаточно, поэтому дополнительные ограничительные меры находятся на стадии рассмотрения.
Дэн Коутс, Национальная разведка США: «И министр финансов сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самое раннее, на следующей неделе».
Отвечая на другой вопрос, Коутс предположил, что речь идет о санкциях против 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в американские выборы. При этом он добавил, что пока не видел готовящийся санкционный список и поэтому, возможно, ограничительные меры коснутся и других людей, передает «Интерфакс».
В середине февраля Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Российская сторона неоднократно отмечала, что эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами.
Кроме того, в конце января в США был обнародован так называемый «кремлевский доклад». В открытый список вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 крупных бизнесменов — всех их Вашингтон считает близкими к Кремлю. В закрытом списке, по некоторым данным, фигурантов еще больше. В самом «кремлевском докладе» нет никаких санкционных требований, но в Минфине США заявили, что санкции против его фигурантов могут быть введены в ближайшие месяцы.
Дэн Коутс, Национальная разведка США: «И министр финансов сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самое раннее, на следующей неделе».
Отвечая на другой вопрос, Коутс предположил, что речь идет о санкциях против 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в американские выборы. При этом он добавил, что пока не видел готовящийся санкционный список и поэтому, возможно, ограничительные меры коснутся и других людей, передает «Интерфакс».
В середине февраля Минюст США обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Российская сторона неоднократно отмечала, что эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами.
Кроме того, в конце января в США был обнародован так называемый «кремлевский доклад». В открытый список вошли 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 крупных бизнесменов — всех их Вашингтон считает близкими к Кремлю. В закрытом списке, по некоторым данным, фигурантов еще больше. В самом «кремлевском докладе» нет никаких санкционных требований, но в Минфине США заявили, что санкции против его фигурантов могут быть введены в ближайшие месяцы.
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