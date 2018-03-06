Прокуратура проверит производителя мороженого «Бедный еврей», «Обамка» и «Хохол»

Прокуратура Набережных Челнов проведет проверку на предмет законности использования названия «Бедный еврей» для мороженого и государственной атрибутики Израиля на упаковке.
Производителем мороженого «Бедный еврей» заинтересовались в прокуратуре, передает РИА Новости.
Ранее компания анонсировала выход нового продукта, написав в соцсети: «Мы обещали вам новинки?… Знакомьтесь — мороженое „Бедный еврей“! Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и „бедный“, наш новый вкус мороженого».
Ранее тот же производитель выпустил мороженое «Хохол» со вкусом банана и жвачки, и «Обамка» — в шоколадной глазури. О последнем товаре узнали даже в США, где назвали российский продукт проявлением антиамериканизма.
Ранее компания анонсировала выход нового продукта, написав в соцсети: «Мы обещали вам новинки?… Знакомьтесь — мороженое „Бедный еврей“! Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и „бедный“, наш новый вкус мороженого».
Ранее тот же производитель выпустил мороженое «Хохол» со вкусом банана и жвачки, и «Обамка» — в шоколадной глазури. О последнем товаре узнали даже в США, где назвали российский продукт проявлением антиамериканизма.
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