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    Прокуратура проверит производителя мороженого «Бедный еврей», «Обамка» и «Хохол»

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    • Фото: sntatru / vk.com
    Прокуратура проверит производителя мороженого «Бедный еврей», «Обамка» и «Хохол»

    Прокуратура проверит производителя мороженого «Бедный еврей», «Обамка» и «Хохол»

    Прокуратура проверит производителя мороженого «Бедный еврей», «Обамка» и «Хохол»
  • Фото: sntatru / vk.com

    • Прокуратура Набережных Челнов проведет проверку на предмет законности использования названия «Бедный еврей» для мороженого и государственной атрибутики Израиля на упаковке.

    Производителем мороженого «Бедный еврей» заинтересовались в прокуратуре, передает РИА Новости.

    Ранее компания анонсировала выход нового продукта, написав в соцсети: «Мы обещали вам новинки?… Знакомьтесь — мороженое „Бедный еврей“! Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и „бедный“, наш новый вкус мороженого».

    Ранее тот же производитель выпустил мороженое «Хохол» со вкусом банана и жвачки, и «Обамка» — в шоколадной глазури. О последнем товаре узнали даже в США, где назвали российский продукт проявлением антиамериканизма.

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