Врачи рассказали о результатах вскрытия тела футболиста Астори

Врачи провели вскрытие тела защитника команды «Фиорентина» Давиде Астори, которого нашли мертвым в отеле перед гостевым матчем чемпионата Италии.
По предварительным итогам, 31-летний футболист умер естественной смертью. Как сообщает Oasport.it, причиной смерти Астори могла стать брадиаритмия — заболевание, при котором нарушается сердечный ритм, и частота сокращения сердечной мышцы становится меньше 60 ударов в минуту.
При этом эксперты отмечают, что данный диагноз не является окончательным, необходимы подробные гистологические исследования. На это понадобится еще около двух месяцев.
Также медики не знают, с какого времени и по какой причине футболист страдал от данной болезни.
Защитник сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори умер во сне на 32-м году жизни в ночь на 4 февраля в города Удина. У него остались жена и двухлетняя дочка.
Давиде Астори выступал за «Фиорентину» с 2015 года, ранее он играл в составе итальянских «Рому» и «Кальяри». В этом сезоне спортсмен провел за «Фиорентину» 27 матчей, в которых забил один гол.
При этом эксперты отмечают, что данный диагноз не является окончательным, необходимы подробные гистологические исследования. На это понадобится еще около двух месяцев.
Также медики не знают, с какого времени и по какой причине футболист страдал от данной болезни.
Защитник сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори умер во сне на 32-м году жизни в ночь на 4 февраля в города Удина. У него остались жена и двухлетняя дочка.
Давиде Астори выступал за «Фиорентину» с 2015 года, ранее он играл в составе итальянских «Рому» и «Кальяри». В этом сезоне спортсмен провел за «Фиорентину» 27 матчей, в которых забил один гол.
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