Медведев поручил найти новые земли под строительство жилья

Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с главой компаний «„Дом.РФ“ Александром Плутником. Раньше эта организация называлась Агентство по ипотечном жилищном кредитованию».
Речь шла о том, как выполнять задачи, которые поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Президент говорил, что ежегодно улучшать жилищные условия должны не три миллиона семей, как в 2017 году, а пять миллионов. И как сегодня сказал Медведев, необходимо переводить под строительство жилья земли, которыми сейчас распоряжаются ведомства. Премьер-министр призвал сконцентрировать все усилия для того, чтобы такие земли не были бесхозными и не пустовали, а использовались в соответствии с планами жилищных программ.
Дмитрий Медведев: «Я знаю, что далеко не все ведомства с легкостью с этими землями расстаются, всегда выдвигается масса уважительных причин, но, на самом деле, жилье является одной из главных ценностей наших граждан, и совершенно понятно, что, выбирая между какими-то разными программами, мы должны все-таки предпочтение отдавать строительству жилья в удобных для людей городских зонах, доступного по деньгам. Вот на все на это нужно направить усилия вашей организации».
Президент говорил, что ежегодно улучшать жилищные условия должны не три миллиона семей, как в 2017 году, а пять миллионов. И как сегодня сказал Медведев, необходимо переводить под строительство жилья земли, которыми сейчас распоряжаются ведомства. Премьер-министр призвал сконцентрировать все усилия для того, чтобы такие земли не были бесхозными и не пустовали, а использовались в соответствии с планами жилищных программ.
Дмитрий Медведев: «Я знаю, что далеко не все ведомства с легкостью с этими землями расстаются, всегда выдвигается масса уважительных причин, но, на самом деле, жилье является одной из главных ценностей наших граждан, и совершенно понятно, что, выбирая между какими-то разными программами, мы должны все-таки предпочтение отдавать строительству жилья в удобных для людей городских зонах, доступного по деньгам. Вот на все на это нужно направить усилия вашей организации».
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