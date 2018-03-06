Медведев поручил найти новые земли под строительство жилья

Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с главой компаний «„Дом.РФ“ Александром Плутником. Раньше эта организация называлась Агентство по ипотечном жилищном кредитованию».

Речь шла о том, как выполнять задачи, которые поставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.



Президент говорил, что ежегодно улучшать жилищные условия должны не три миллиона семей, как в 2017 году, а пять миллионов. И как сегодня сказал Медведев, необходимо переводить под строительство жилья земли, которыми сейчас распоряжаются ведомства. Премьер-министр призвал сконцентрировать все усилия для того, чтобы такие земли не были бесхозными и не пустовали, а использовались в соответствии с планами жилищных программ.



Дмитрий Медведев: «Я знаю, что далеко не все ведомства с легкостью с этими землями расстаются, всегда выдвигается масса уважительных причин, но, на самом деле, жилье является одной из главных ценностей наших граждан, и совершенно понятно, что, выбирая между какими-то разными программами, мы должны все-таки предпочтение отдавать строительству жилья в удобных для людей городских зонах, доступного по деньгам. Вот на все на это нужно направить усилия вашей организации».