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    В Тюмени забывшая очки прабабушка «похитила» чужого ребенка из детсада

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    В Тюмени забывшая очки прабабушка «похитила» чужого ребенка из детсада

    В Тюмени забывшая очки прабабушка «похитила» чужого ребенка из детсада

    В одном из детских садов Чебоксар пожилая женщина с проблемами зрения забрала чужую девочку вместо родной правнучки.

    Примечательно, что подвоха во всем происходящем не заметили ни воспитатель, ни пенсионерка, ни сам ребенок. Придя в детский сад, пожилая женщина назвала имя правнучки, воспитатель привела воспитанницу с таким же именем, а девочка спокойно ушла с чужой бабушкой к ней домой.

    Как рассказала пенсионерка изданию «Советская Чувашия», дома она накормила девочку, позволила ей поиграть с собакой. И только здесь заметила неладное: ребенок не знал, как звать питомца. Кроме того малышка добралась до бабушкиной косметички и накрасила губы помадой, а за родной правнучкой такого не водилось. После этого пожилая женщина наконец надела очки и осознала, что произошло.

    В это время мать «похищенного» ребенка успела вызвать в детский сад полицейских. Пожилая женщина примчалась с ребенком на такси в самый разгар разбирательств. Заполучив дочь обратно и поняв, что произошло недоразумение, мать попросила правоохранительные органы прекратить проверку.

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