На выборах 18 марта впервые применят технологии блокчейн

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» будет использовать технологии блокчейн для верификации и защиты информации наблюдателей о ходе президентских выборов 18 марта.
|
483
Об этом сегодня объявили на круглом столе, посвященном внедрению новейших цифровых технологий в процедуру выборов. По словам представителей общественного мониторинга, блокчейн решили использовать, чтобы сделать данные наблюдателей максимально достоверными и прозрачными.
Елена Бабченкова, координатор по информационным технологиям НОМ: «Наблюдатель под конец своей работы получает протокол, где содержится самое важное — итоги голосования по данному избирательному участку. Очень важно, чтобы эти цифры не были никак и никем искажены. Поэтому наблюдатель фотографирует этот протокол и его данные передает в нашу систему, которые записываются и хранятся с помощью технологии блокчейн».
Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина планирует подготовить около 100 тысяч наблюдателей и направить их на все избирательные участки. Как раз сегодня в штабе Путина прошел семинар для тех, кто будет организовывать наблюдение на выборах. Среди его участников были представители Москвы и Московской области, которые не только займутся подготовкой наблюдателей, но и сами станут одними из них.
А кандидат в президенты от «Партии роста» Борис Титов сегодня отправился в Петербург, чтобы встретиться с избирателями. Они, вероятно, запомнят эту встречу надолго. Ведь общение прошло в самом большом в мире планетарии и сопровождалось презентацией — ее можно было увидеть на куполе.
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сегодня никуда не ездил, но зато рассказал о своей недавней поездке в Болгарию. Его пригласили по случаю 140-летия освобождения страны от Османского ига. Визитом Бабурин остался доволен.
И сегодня же получила продолжение скандальная история с иностранными счетами кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Накануне Центризбирком обнародовал информацию, полученную из Швейцарии. Там подтвердили, что Грудинин хранил в одном из банков больше 5 кг золота на сумму более 200 тысяч долларов. И так и не предоставил Центризбиркому документ о закрытии этого счета. А сегодня в распоряжении журналистов оказалась банковская выписка, подтверждающая эту информацию.
Сам Грудинин сегодня продолжил свою предвыборную кампанию. В Подмосковье он встретился с коллективом фабрики, на которой делают павловопосадские платки. Тему швейцарского золота кандидат на встрече не поднимал.
Подробности — в видеосюжете.
Елена Бабченкова, координатор по информационным технологиям НОМ: «Наблюдатель под конец своей работы получает протокол, где содержится самое важное — итоги голосования по данному избирательному участку. Очень важно, чтобы эти цифры не были никак и никем искажены. Поэтому наблюдатель фотографирует этот протокол и его данные передает в нашу систему, которые записываются и хранятся с помощью технологии блокчейн».
Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина планирует подготовить около 100 тысяч наблюдателей и направить их на все избирательные участки. Как раз сегодня в штабе Путина прошел семинар для тех, кто будет организовывать наблюдение на выборах. Среди его участников были представители Москвы и Московской области, которые не только займутся подготовкой наблюдателей, но и сами станут одними из них.
А кандидат в президенты от «Партии роста» Борис Титов сегодня отправился в Петербург, чтобы встретиться с избирателями. Они, вероятно, запомнят эту встречу надолго. Ведь общение прошло в самом большом в мире планетарии и сопровождалось презентацией — ее можно было увидеть на куполе.
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сегодня никуда не ездил, но зато рассказал о своей недавней поездке в Болгарию. Его пригласили по случаю 140-летия освобождения страны от Османского ига. Визитом Бабурин остался доволен.
И сегодня же получила продолжение скандальная история с иностранными счетами кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Накануне Центризбирком обнародовал информацию, полученную из Швейцарии. Там подтвердили, что Грудинин хранил в одном из банков больше 5 кг золота на сумму более 200 тысяч долларов. И так и не предоставил Центризбиркому документ о закрытии этого счета. А сегодня в распоряжении журналистов оказалась банковская выписка, подтверждающая эту информацию.
Сам Грудинин сегодня продолжил свою предвыборную кампанию. В Подмосковье он встретился с коллективом фабрики, на которой делают павловопосадские платки. Тему швейцарского золота кандидат на встрече не поднимал.
Подробности — в видеосюжете.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии