Пиарится на негативе: политологи изучили методы борьбы Ксении Собчак за голоса

Ксения Собчак — действительно один из самых ярких участников нынешней президентской гонки. Как она борется за голоса избирателей?
В последнее время с Ксенией Собчак регулярно что-то случается, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский. То она, например, плеснет водой в оппонента, то на нее плеснут. Это все вроде бы мелочи, но они обстоятельно освещаются в СМИ. И тут — по классике жанра — не важно, нападавшая она была или пострадавшая. Главное, чтобы освещалось. Есть ведь афоризм: все — пиар, кроме некролога.
Павел Рыжевский, политолог: «Плюсов у нее не особо много, наверное, она продолжает пиариться на минусах или на негативе. Вообще, это самый простой способ пиара — негатив».
Ксения Собчак, как новое платье, примеряет новую роль. Она уже больше не светская львица, давно не ведущая скандального реалити-шоу, она — серьезный человек из большой политики. Тут можно сомневаться, но сам по себе статус кандидата в президенты — это большая политика. И в этой политике, и в такой же ситуации были вполне удачные выступления. Впрочем, может быть больше в актерском плане.
Антон Коробков-Землянский, медиа-эксперт: «Можно вспомнить и Арнольда Шварцнггера, который также из героя боевиков перебирался в губернаторы Калифорнии».
Для героя из медиасферы политика — вполне естественная среда. Та же публичность, просто с другими словами. Про шансы Ксении Собчак стать президентом абсолютное большинство экспертов отзывается, скажем так, осторожно. А растущее число лайков в соцсетях всегда можно монетизировать.
Бари Алибасов, продюсер: «Я бы рекомендовал Ксюше Собчак продолжать работать на корпоративах, потому что уже другая цена будет. Уже платить будут гораздо больше. Она, конечно, повысила свой статус, и цену себе, ну, это же очевидно».
Президенты тоже бывают на корпоративах. Скажем, какую-нибудь сессию генассамблеи ООН можно ведь назвать встречей коллег, и фуршет в конце будет. Только выступают они там бесплатно и не ради развлечения публики.
Павел Рыжевский, политолог: «Плюсов у нее не особо много, наверное, она продолжает пиариться на минусах или на негативе. Вообще, это самый простой способ пиара — негатив».
Ксения Собчак, как новое платье, примеряет новую роль. Она уже больше не светская львица, давно не ведущая скандального реалити-шоу, она — серьезный человек из большой политики. Тут можно сомневаться, но сам по себе статус кандидата в президенты — это большая политика. И в этой политике, и в такой же ситуации были вполне удачные выступления. Впрочем, может быть больше в актерском плане.
Антон Коробков-Землянский, медиа-эксперт: «Можно вспомнить и Арнольда Шварцнггера, который также из героя боевиков перебирался в губернаторы Калифорнии».
Для героя из медиасферы политика — вполне естественная среда. Та же публичность, просто с другими словами. Про шансы Ксении Собчак стать президентом абсолютное большинство экспертов отзывается, скажем так, осторожно. А растущее число лайков в соцсетях всегда можно монетизировать.
Бари Алибасов, продюсер: «Я бы рекомендовал Ксюше Собчак продолжать работать на корпоративах, потому что уже другая цена будет. Уже платить будут гораздо больше. Она, конечно, повысила свой статус, и цену себе, ну, это же очевидно».
Президенты тоже бывают на корпоративах. Скажем, какую-нибудь сессию генассамблеи ООН можно ведь назвать встречей коллег, и фуршет в конце будет. Только выступают они там бесплатно и не ради развлечения публики.
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