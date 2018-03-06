Работники «Уралвагонзавода» показали Путину современные вагоны для зерна и сжиженного газа

В ходе рабочей поездки в Нижний Тагил Владимир Путин посетил Уралвагонзавод, побывал на форуме рабочей молодежи и провел совещание по развитию системы профессионального образования.

На Уралвагонзаводе президенту показали новейшие разработки — современные вагоны для перевозки зерна и сжиженного газа. Вмещают такие вагоны больше, служат дольше, к тому же выглядят эффектно. Путин работу оценил. «Какую красивую технику вы делаете», — похвалил он сотрудников завода.



Рабочие сначала рассказали главе государства о хорошем: зарплаты растут, условия труда улучшаются. Потом — о сложностях: филиалы вузов в регионе закрываются, и молодые люди вынуждены уезжать в другие города. Президент заявил, что, если проблема с учебными заведениями стоит настолько остро, ее необходимо решать. И ставку делать не на количество, а на качество.



Здесь же, на заводе, проходит Всероссийский форум рабочей молодежи. Один из цехов переоборудовали и на несколько дней превратили в образовательно-дискуссионную площадку. Организаторы форума уверены: только когда теория и практика неразрывны — можно подготовить конкурентоспособных специалистов.



В разговоре с рабочей молодежью президент поддержал инициативу чаще проводить конкурсы по рабочим специальностям среди молодых профессионалов, такие как Worldskills. К этому движению Россия присоединилась сравнительно недавно, но уже выбилась в мировые лидеры. Чтобы удержать позиции, для подготовки кадров высочайшего уровня нужно провести модернизацию профессионального образования, уверен президент.



Тем более что российской экономике, которая сейчас выходит на новые рубежи, нужны новые кадры. А для их подготовки необходимы инновационные подходы. В ближайших планах, по словам президента, внедрение системы «прикладного бакалавриата», а еще старт программы «Билет в будущее» — для профориентации школьников.



В этом году на реализацию только этой образовательной инициативы уже выделен миллиард рублей.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.



