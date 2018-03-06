Сотрудников петербургского управления СК потеснят реставраторы

Сегодня комитет по охране памятников Петербурга нагрянул к следователям. Сотрудники осмотрели интерьеры управления Следственного комитета на набережной Мойки в преддверии реставрации интерьеров исторического дома Монферрана.

Обычно в доме №86–88 по набережной Мойки расследуют особо важные уголовные дела. Но эта экскурсия — реставрационно-следственный эксперимент. Ведь экспертам, чтобы понять, как вернуть дому Монферрана былую роскошь, понадобилось практически изучать улики: разбираться, где и что похоронили под масляной краской нерадивые пользователи советских лет.



Сергей Макаров, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга: «Обычно в Следственный комитет по своей воле никто не ходит. Но сегодня нам посчастливилось посмотреть интерьеры этого замечательного особняка. Когда-то мы его реставрировали. Прошло более 10 лет. Мы реставрировали фасады, арку и брандмауэры. Теперь пришел черед интерьеров».



Парадная лестница, Золотая гостиная, обеденный зал — как звучит! Но состояние и вид этих помещений уже давно не внушает восторга. Так сказать, оставь надежду увидеть великолепие французского ренессанса, восхищавшую современников Огюста Монферрана, всяк сюда входящий.



Реставрация ожидает и портал во внутреннем дворе. Здесь будут восстановлены колонны, пьедесталы, плиты крыльца из красного гранита. Однако за скульптурные композиции, которыми изобиловало это небольшое пространство во времена Монферрана, современные реставраторы, конечно, не решаются.



Этот «храм художеств» и в свои лучшие времена подвергался нескольким переделкам, ну а после революции — откровенному осквернению. Например, были закрашены росписи на стенах и даже элементы из искусственного мрамора. Паркет необычной раскладки и вовсе пал жертвой сначала более тривиально расположенных плашек, а затем и вовсе линолеума.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв осмотрел интерьеры дома Монферрана.