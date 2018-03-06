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    Разведка США сообщила о разработке РФ и КНР оружия, сбивающего спутники

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    Разведка США сообщила о разработке РФ и КНР оружия, сбивающего спутники

    Разведка США сообщила о разработке РФ и КНР оружия, сбивающего спутники

    Оружие России и Китая, предназначенное для уничтожения спутников, будет готово к применению в ближайшие годы, заявляет разведка США.

    Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о шести созданных в России новых образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал», ракетный комплекс «Авангард» и другие образцы.

    смотретьОтвет Путина: как отреагировал Запад на новое оружие России
    Ответ Путина: как отреагировал Запад на новое оружие России
    На недавней коллегии ФСБ российский лидер похвалил сотрудников ведомства за то, что им удалось сохранить в тайне разработки нового оружия.
    Послание президента — 2018: ключевые тезисы



    Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

    Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.


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