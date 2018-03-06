Разведка США сообщила о разработке РФ и КНР оружия, сбивающего спутники

Оружие России и Китая, предназначенное для уничтожения спутников, будет готово к применению в ближайшие годы, заявляет разведка США.
Ранее в ходе обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о шести созданных в России новых образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат», авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал», ракетный комплекс «Авангард» и другие образцы.
На недавней коллегии ФСБ российский лидер похвалил сотрудников ведомства за то, что им удалось сохранить в тайне разработки нового оружия.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
На недавней коллегии ФСБ российский лидер похвалил сотрудников ведомства за то, что им удалось сохранить в тайне разработки нового оружия.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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