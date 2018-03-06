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    На грани поп-арта: петербургскую галерею наводнили крошечные знаменитости. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа грани поп-арта: петербургскую галерею наводнили крошечные знаменитости

    На грани поп-арта: петербургскую галерею наводнили крошечные знаменитости

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    На грани поп-арта: петербургскую галерею наводнили крошечные знаменитости

    На грани <nobr>поп-арта</nobr>: петербургскую галерею наводнили крошечные знаменитости

      В галерее в Манежном переулке открылась выставка художника Дмитрия Яковина.

      Что общего у Владимира Путина, Сары Джессики Паркер, Фила Донахью и Шарлиз Терон? Ответ на этот вопрос можно получить в одной из петербургских галерей, где выставили 11 живописных работ Дмитрия Яковина. В начале 90-х выпускник Академии художеств придумал первого микрореалиста, маленького человечка — то ли гнома, то ли домового, вслед за которым родились десятки добродушных красноносых созданий.

      Сегодня микрореалисты Яковина украшают и резиденцию российского президента, и дома голливудских звезд. Возможно, этим крохотным человечкам известен путь к каждому сердцу, а может, и секретная дорога в безвозвратно ушедшее детство.

      Интересно, что на выставке «Микрореалисты на Манежном» представлены и несколько копий полотен Яковина. Отпечатанные с помощью уникальной технологии цифровой фрески они заметно превышают размеры оригинала и позволяют рассмотреть мельчайшие детали сказочной реальности.

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