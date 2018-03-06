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    Шойгу доложил Путину о крушении Ан-26 в Сирии. Сирия, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШойгу доложил Путину о крушении Ан-26 в Сирии

    Шойгу доложил Путину о крушении Ан-26 в Сирии

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    Шойгу доложил Путину о крушении Ан-26 в Сирии

    Шойгу доложил Путину о крушении <nobr>Ан-26</nobr> в Сирии

      Президент РФ Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС РФ.

      Находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области Владимир Путин выслушал по телефону доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о крушении самолета Ан-26 близ авиабазы Хмеймим в Сирии.

      Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин получил всю самую последнюю информацию с места ЧП.

      Президент РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей.

      Российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку. Воздушное судно столкнулось с землей в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Погибли 32 человека — 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. Огневого воздействия по самолету не было, подчеркнули в Минобороны РФ. Главная военная прокуратура начала проверку.

      Ан-26 — военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом.

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