Закрытый РЖД переезд под Петербургом могут восстановить

Муниципалы через суд оспаривают решение о закрытии железнодорожного переезда, который отрезал поселок Комарово от больниц и поликлиник Курортного района.
Жители поселка Комарово под Петербургом не теряют надежды открыть железнодорожный переезд для пешеходов и водителей. С осени прошлого года они вынуждены делать крюк в 26 километров через виадук в Репине, чтобы добраться до основной инфраструктуры в Зеленогорске.
Муниципалитет, мнение которого не спросили, уже пытался оспорить в суде действия РЖД. Теперь не исключено, что претензии будут предъявлены комитету по развитию транспортной инфраструктуры, выдавшего согласование на закрытие переезда, несмотря на нарушение нормативов времени прибытия скорой помощи и пожарных.
Администрация Курортного района в свою очередь отозвала свой разрешительный документ после неоднократных жалоб жителей в прокуратуру.
Муниципалитет, мнение которого не спросили, уже пытался оспорить в суде действия РЖД. Теперь не исключено, что претензии будут предъявлены комитету по развитию транспортной инфраструктуры, выдавшего согласование на закрытие переезда, несмотря на нарушение нормативов времени прибытия скорой помощи и пожарных.
Администрация Курортного района в свою очередь отозвала свой разрешительный документ после неоднократных жалоб жителей в прокуратуру.
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