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    Закрытый РЖД переезд под Петербургом могут восстановить. РЖД, Санкт-Петербург, железные дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакрытый РЖД переезд под Петербургом могут восстановить

    Закрытый РЖД переезд под Петербургом могут восстановить

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    Закрытый РЖД переезд под Петербургом могут восстановить

    Закрытый РЖД переезд под Петербургом могут восстановить

      Муниципалы через суд оспаривают решение о закрытии железнодорожного переезда, который отрезал поселок Комарово от больниц и поликлиник Курортного района.

      Жители поселка Комарово под Петербургом не теряют надежды открыть железнодорожный переезд для пешеходов и водителей. С осени прошлого года они вынуждены делать крюк в 26 километров через виадук в Репине, чтобы добраться до основной инфраструктуры в Зеленогорске.

      Муниципалитет, мнение которого не спросили, уже пытался оспорить в суде действия РЖД. Теперь не исключено, что претензии будут предъявлены комитету по развитию транспортной инфраструктуры, выдавшего согласование на закрытие переезда, несмотря на нарушение нормативов времени прибытия скорой помощи и пожарных.

      Администрация Курортного района в свою очередь отозвала свой разрешительный документ после неоднократных жалоб жителей в прокуратуру.

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